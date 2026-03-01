Minęło 28 lat od premiery zapomnianego science fiction. Film miał zaskakujące powiązanie z Matrixem

Dwadzieścia osiem lat temu na ekrany kin trafiło jedno z najbardziej intrygujących science fiction końcówki lat dziewięćdziesiątych. Mowa o filmie Mroczne miasto w reżyserii Alexa Proyasa, który z czasem dorobił się statusu produkcji kultowej, choć w momencie premiery nie podbił kin. Dziś wielu widzów wraca do niego nie tylko ze względu na mroczny klimat i zagadkową fabułę, lecz także przez jego zaskakujące powiązania z późniejszym megahitem, jakim okazało się Matrix.

Mroczne miasto – co film miał wspólnego z Matrixem?

Głównym bohaterem jest John Murdoch, w którego wcielił się Rufus Sewell. Mężczyzna budzi się w hotelowym pokoju i nie pamięta, kim jest ani jak znalazł się w obecnym miejscu. W łazience znajduje ciało młodej kobiety, a tajemniczy telefon od doktora Daniela Schrebbera, granego przez Kiefera Sutherlanda, tylko pogłębia jego dezorientację. Murdoch szybko orientuje się, że ściga go grupa bladych, nieludzkich istot, a cała rzeczywistość, w której funkcjonuje, wydaje się sztucznie skonstruowana.