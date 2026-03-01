Minęło 28 lat od premiery zapomnianego science fiction. Film miał zaskakujące powiązanie z Matrixem

Dwadzieścia osiem lat temu na ekrany kin trafiło jedno z najbardziej intrygujących science fiction końcówki lat dziewięćdziesiątych. Mowa o filmie Mroczne miasto w reżyserii Alexa Proyasa, który z czasem dorobił się statusu produkcji kultowej, choć w momencie premiery nie podbił kin. Dziś wielu widzów wraca do niego nie tylko ze względu na mroczny klimat i zagadkową fabułę, lecz także przez jego zaskakujące powiązania z późniejszym megahitem, jakim okazało się Matrix.
Mroczne miasto – co film miał wspólnego z Matrixem?
Głównym bohaterem jest John Murdoch, w którego wcielił się Rufus Sewell. Mężczyzna budzi się w hotelowym pokoju i nie pamięta, kim jest ani jak znalazł się w obecnym miejscu. W łazience znajduje ciało młodej kobiety, a tajemniczy telefon od doktora Daniela Schrebbera, granego przez Kiefera Sutherlanda, tylko pogłębia jego dezorientację. Murdoch szybko orientuje się, że ściga go grupa bladych, nieludzkich istot, a cała rzeczywistość, w której funkcjonuje, wydaje się sztucznie skonstruowana.
W sprawę wplątuje się również inspektor Frank Bumstead, którego zagrał William Hurt. Policjant zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak nie tylko z samą zbrodnią, lecz z całym światem wokół niego. Miasto nigdy nie doświadcza dnia, a mieszkańcy sprawiają wrażenie pionków w większej grze. W centrum tej układanki znajduje się Murdoch, który stopniowo odkrywa, że posiada zdolności pozwalające mu wpływać na otaczającą go rzeczywistość.
Widzowie, którzy po latach sięgnęli po Mroczne miasto już po seansie Matrixa, często odczuwali wyraźne deja vu. Zielonkawy filtr barwny, telefoniczny kontakt z tajemniczym mentorem, a także motyw wybrańca odkrywającego prawdę o iluzorycznym świecie przywodzą na myśl historię Neo i Morfeusza. Co ciekawe, to nie koniec podobieństw. Produkcja Matrixa ruszyła wkrótce po zakończeniu prac nad filmem Proyasa i wykorzystała część tych samych planów zdjęciowych, w tym charakterystyczne dachy budynków. Niektóre wnętrza również mogą budzić skojarzenia z finałową strzelaniną z 1999 roku.
Ironia losu polega na tym, że to właśnie Matrix zdobył światową sławę i zarobił setki milionów dolarów, podczas gdy Mroczne miasto ledwo zwróciło koszty produkcji. Publiczność być może nie była jeszcze gotowa na tak mroczną i filozoficzną wizję rzeczywistości w 1998 roku. Rok później widowiskowe efekty specjalne i koncepcja bullet time przyciągnęły masową widownię do kin.
