HBO Max z wieloma premierami na marzec. Oczekiwane produkcje wśród nowości w ofercie

Pierwsza połowa marca w HBO Max zapowiada się wybornie. Platforma będzie miała dla swoich użytkowników aż trzy duże serialowe nowości, w tym nowy polski serial, czyli Piekło kobiet, a także Rooster i Chętni na seks. Tym razem obędzie się bez dużej premiery prosto z kina, ale widzowie obejrzą takie filmy, jak Gladiator, Pewnego razu... w Hollywood, Na rauszu, Django, Rzeka życia, Hulk, To już jest koniec, Makbet oraz Źródło oraz Bez przebaczenia. Pełną listę nowości wraz z datami premier najdziecie poniżej.
HBO Max – nowości na pierwszą połowę marca
Programy i seriale:
- Piekło kobiet - Lata 30. XX w. Redaktorka pisma matrymonialnego odkrywa, że gazeta jej męża może mieć związek z tajemniczą śmiercią młodej tancerki. Kiedy próbuje odkryć prawdę, jej świat zmienia się nieodwracalnie, a każdy nawet drobny błąd może kosztować ją życie.
- Chętni na seks (DTF St. Louis) - Mroczna komedia o trójkącie miłosnym, w którym kryzys wieku średniego prowadzi do śmierci jednego z bohaterów.
- Rooster - Komedia rozgrywająca się na kampusie, skupiona na skomplikowanej relacji autora z jego córką.
- Mira: Życie po rozwodzie (Mira Life After Divorce) - Idealne życie Miry rozpada się w jednej chwili, gdy mąż prosi ją o rozwód. Zaskoczona i zagubiona próbuje odnaleźć się w świecie.
Filmy:
- Pewnego razu... w Hollywood (Once Upon a Time on Hollywood) - Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych.
- Gladiator - Cesarz Marek Aureliusz postanawia uczynić swoim następcą jednego z najwybitniejszych dowódców rzymskiej armii, generała Maksimusa Decimusa Meridiusa. To jednak nie podoba się Kommodusowi, prawowitemu następcy tronu.
- Na rauszu (Another Round) - Pewna teoria skłania Martina i jego trzech przyjaciół, nauczycieli szkolnych, do przeprowadzenia eksperymentu.
- Django (Django Unchained) - Krwawy western o byłym niewolniku, który nie zawaha się przed niczym, by uratować ukochaną. Najnowszy film Quentina Tarantino otrzymał liczne nagrody, w tym Oscara za najlepszy scenariusz.
- Rzeka życia ( A River Runs Through It) - Dwaj bracia mieszkają w górzystym stanie Montana. Chociaż różnią się od siebie, łączy ich niezwykle silna więź.
- U.S. Palmese - W małym miasteczku w Kalabrii, ekscentryczny rolnik organizuje zbiórkę, by wykupić skompromitowaną gwiazdę futbolu dla lokalnej drużyny.
- Serdecznie zapraszamy (You're Cordially Invited) - Dwa śluby zostają omyłkowo zaplanowane w tym samym kurorcie, zmuszając obie rodziny do dzielenia przestrzeni, co szybko prowadzi do chaosu
- Weekend (The Weekend) - Thriller, który oferuje świeże spojrzenie na odwieczne pytanie: co jest nie tak z teściami.
- Hulk - Prosto z popularnego komiksu Marvela do bohaterów ekranu dołącza Hulk.
- To już jest koniec (This is the End) - Szalona komedia opowiadająca o grupie imprezowiczów, którzy w dniu apokalipsy zostają uwięzieni w jednym mieszkaniu.
- Tajemnica złotnika (The Goldsmith's Secret) - Młody mężczyzna i dojrzała kobieta tworzą tajemniczą więź, w której splatają się miłość, pamięć i podróże w czasie.
- Sprawa Friedy (Frieda's Case) - W 1904 roku krawcowa Frieda Keller trafia w centrum głośnego procesu i staje się symbolem walki o równość.
- Makbet (Macbeth) - Historia nieustraszonego wojownika i przywódcy, którego ambicja i pragnienia sprowadzają go na dno w nowej interpretacji dzieła Szekspira.
- Dziwak (Odd Fish) - Hjalti i Björn, przyjaciele z dzieciństwa prowadzący restaurację rybną, stają przed próbą, gdy Björn ujawnia, że jest transpłciową kobietą.
- Dziewczyna z Kolonii (Koln 75) - Historia 18‑letniej Very Brandes, która w 1975 r. rezerwuje Operę Kolońską, by sprowadzić Keitha Jarretta i umożliwić powstanie „The Köln Concert”.
- Manodrom (Monodrome) - Ralphie, kierowca Ubera i początkujący kulturysta, trafia do libertariańskiej sekty męskości i traci kontakt z rzeczywistością.
- Po prostu razem (Hunting and Gathering) - Camille choruje i zamieszkuje z Philibertem i Franckiem w paryskim mieszkaniu. Poruszająca opowieść o trójce współlokatorów.
- To miasto (This Town) - W Birmingham w 1981 r. grupa młodych walczy o własną drogę, a każdy potrzebuje drugiej szansy, jaką daje muzyka.
- Skąd się bierze wiatr (Where the Wind Comes From) - Dwójka przyjaciół z Tunisu, Alyssa i Mehdi, wyrusza do Dżerby, by wziąć udział w konkursie artystycznym, który może dać im nowy start.
- Świadek (The Witness) - Tarlan jest świadkiem morderstwa dokonanego przez ważnego urzędnika. Gdy policja odmawia śledztwa, postanawia działać na własną rękę.
- Śmierć komedianta (Death of a Comedian) - Argentyński aktor, znany z roli bohatera w serialu, po diagnozie śmiertelnej choroby ucieka do Belgii.
- Klik: i robisz, co chcesz (Click) - Zaniedbujący rodzinę pracoholik zostaje właścicielem magicznego pilota. Za pomocą urządzenia może sterować nie tylko telewizorem, ale także swoim życiem.
- Mr. Deeds - Milioner z przypadku (Mr. Deeds) - Longfellow jest bardzo lubianym facetem, mieszkającym w mieścinie w New Hampshire. Zarabia, prowadząc jedyną w mieście pizzerię. Gdy nagle umiera jego wuj, okazuje się, że Deeds dziedziczy po nim cały majątek – okrągłą sumkę 40 mld dolarów.
- Wolfgang - Dziewięcioletni Wolfgang po nagłej śmierci matki zostaje zmuszony zamieszkać z ojcem Carlesem, którego nigdy nie poznał.
- Panoptykon (Panopticon) - Ojciec porzuca nastoletniego Sandro, by zostać mnichem prawosławnym w burzliwej rzeczywistości postradzieckiej Gruzji.
- Noe: Wybrany przez Boga (Noah) - W świecie spustoszonym przez ludzki grzech, Noe otrzymuje misję od Boga.
- Źródło (The Fountain) - Dwie dusze przekraczają granice czasu i przestrzeni. Jedna desperacko poszukuje odpowiedzi, które uratują drugą i zapewnią im obojgu obietnicę życia wiecznego.
- Mroczny fajter (Rumble through the Dark) - W mrocznym krajobrazie Delty Missisipi wojownik walczący na gołe pięści próbuje spłacić długi, by ocalić dom umierającej matki.
- Sztuka kradzieży (The Art of The Steal) - Kurt Russell jako motocyklista i drobny przestępca, który próbuje na nowo ułożyć sobie życie.
- Bez przebaczenia ( Bring Them Down) - Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem.
Marcowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 marca)
1 marca
- Niezwykłe Stany Prokopa VI, odc. 1
- Wojny samochodowe XXI, odc. 1
- Zawodowi handlarze XIX, odc. 1
- Jeździć, obserwować VII, odc. 1
- Z drugiej ręki II, odc. 1
- Mobilni mechanicy XI, odc. 1
- Moto Kombat II, odc.1
- The Floor. VIP Challange
- Pewnego razu... w Hollywood
- Gladiator
- Na rauszu
- Django
- Rzeka życia
- U.S. Palmese
- Serdecznie zapraszamy
2 marca
- Chętni na seks, odc. 1
- Hotel Paradise Extra XII, odc. 1
- Bitwa o gości III, odc. 1
- Zakup w ciemno VII, odc. 1
- Regular Show: The Movie
3 marca
- In the Eye of the Storm III, odc. 1-4
- Kuba Wojewódzki XXXIX, odc. 1
- Skok na głęboką wodę, odc. 1
4 marca
- Królowa przetrwania III, odc. 1
- Moto Fachury, odc. 1
- Weekend
5 marca
- Kuchenne rewolucje XXXII, odc. 1
- Życie na kredycie VIII, odc. 1
- Hulk
- To już jest koniec
- Tajemnica złotnika
6 marca
- Piekło kobiet, odc. 1
- Damy i wieśniaczki XI, odc. 1
- Sprawa Friedy
- Makbet
- Dziwak
7 marca
- 99 Gra o wszystko VI, odc. 1
- Dziewczyna z Kolonii
- Dr. Seuss' The Grinch
- Manodrom
GramTV przedstawia:
8 marca
- Po prostu razem
9 marca
- Rooster, odc. 1
- Goat Girl, odc. 1-26
11 marca
- To miasto
- Skąd się bierze wiatr
- Świadek
12 marca
- Śmierć komedianta
- Klik: i robisz, co chcesz
- Anger Management
- Mr. Deeds - Milioner z przypadku
- Wolfgang
13 marca
- Mira: Życie po rozwodzie, odc. 1
- Złodziej z przypadku
- Noe: Wybrany przez Boga
- Źródło
- Mroczny fajter
14 marca
- Sztuka kradzieży
- Olivia and the Invisible Earthquake
15 marca
- Uwaga! Oszust: Ściema z ogłoszenia, odc. 1
- Bez przebaczenia
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!