HBO Max z wieloma premierami na marzec. Oczekiwane produkcje wśród nowości w ofercie

Pierwsza połowa marca w HBO Max zapowiada się wybornie. Platforma będzie miała dla swoich użytkowników aż trzy duże serialowe nowości, w tym nowy polski serial, czyli Piekło kobiet, a także Rooster i Chętni na seks. Tym razem obędzie się bez dużej premiery prosto z kina, ale widzowie obejrzą takie filmy, jak Gladiator, Pewnego razu... w Hollywood, Na rauszu, Django, Rzeka życia, Hulk, To już jest koniec, Makbet oraz Źródło oraz Bez przebaczenia. Pełną listę nowości wraz z datami premier najdziecie poniżej.

HBO Max – nowości na pierwszą połowę marca