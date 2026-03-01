Zaloguj się lub Zarejestruj

HBO Max z wieloma premierami na marzec. Oczekiwane produkcje wśród nowości w ofercie

Radosław Krajewski
2026/03/01 12:40
0
0

Platforma ujawniła swoją listę filmów i seriali na marzec.

Pierwsza połowa marca w HBO Max zapowiada się wybornie. Platforma będzie miała dla swoich użytkowników aż trzy duże serialowe nowości, w tym nowy polski serial, czyli Piekło kobiet, a także Rooster i Chętni na seks. Tym razem obędzie się bez dużej premiery prosto z kina, ale widzowie obejrzą takie filmy, jak Gladiator, Pewnego razu... w Hollywood, Na rauszu, Django, Rzeka życia, Hulk, To już jest koniec, Makbet oraz Źródło oraz Bez przebaczenia. Pełną listę nowości wraz z datami premier najdziecie poniżej.

HBO Max
HBO Max

HBO Max – nowości na pierwszą połowę marca

Programy i seriale:

  • Piekło kobiet - Lata 30. XX w. Redaktorka pisma matrymonialnego odkrywa, że gazeta jej męża może mieć związek z tajemniczą śmiercią młodej tancerki. Kiedy próbuje odkryć prawdę, jej świat zmienia się nieodwracalnie, a każdy nawet drobny błąd może kosztować ją życie.
  • Chętni na seks (DTF St. Louis) - Mroczna komedia o trójkącie miłosnym, w którym kryzys wieku średniego prowadzi do śmierci jednego z bohaterów.
  • Rooster - Komedia rozgrywająca się na kampusie, skupiona na skomplikowanej relacji autora z jego córką.
  • Mira: Życie po rozwodzie (Mira Life After Divorce) - Idealne życie Miry rozpada się w jednej chwili, gdy mąż prosi ją o rozwód. Zaskoczona i zagubiona próbuje odnaleźć się w świecie.

Filmy:

  • Pewnego razu... w Hollywood (Once Upon a Time on Hollywood) - Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych.
  • Gladiator - Cesarz Marek Aureliusz postanawia uczynić swoim następcą jednego z najwybitniejszych dowódców rzymskiej armii, generała Maksimusa Decimusa Meridiusa. To jednak nie podoba się Kommodusowi, prawowitemu następcy tronu.
  • Na rauszu (Another Round) - Pewna teoria skłania Martina i jego trzech przyjaciół, nauczycieli szkolnych, do przeprowadzenia eksperymentu.
  • Django (Django Unchained) - Krwawy western o byłym niewolniku, który nie zawaha się przed niczym, by uratować ukochaną. Najnowszy film Quentina Tarantino otrzymał liczne nagrody, w tym Oscara za najlepszy scenariusz.
  • Rzeka życia ( A River Runs Through It) - Dwaj bracia mieszkają w górzystym stanie Montana. Chociaż różnią się od siebie, łączy ich niezwykle silna więź.
  • U.S. Palmese - W małym miasteczku w Kalabrii, ekscentryczny rolnik organizuje zbiórkę, by wykupić skompromitowaną gwiazdę futbolu dla lokalnej drużyny.
  • Serdecznie zapraszamy (You're Cordially Invited) - Dwa śluby zostają omyłkowo zaplanowane w tym samym kurorcie, zmuszając obie rodziny do dzielenia przestrzeni, co szybko prowadzi do chaosu
  • Weekend (The Weekend) - Thriller, który oferuje świeże spojrzenie na odwieczne pytanie: co jest nie tak z teściami.
  • Hulk - Prosto z popularnego komiksu Marvela do bohaterów ekranu dołącza Hulk.
  • To już jest koniec (This is the End) - Szalona komedia opowiadająca o grupie imprezowiczów, którzy w dniu apokalipsy zostają uwięzieni w jednym mieszkaniu.
  • Tajemnica złotnika (The Goldsmith's Secret) - Młody mężczyzna i dojrzała kobieta tworzą tajemniczą więź, w której splatają się miłość, pamięć i podróże w czasie.
  • Sprawa Friedy (Frieda's Case) - W 1904 roku krawcowa Frieda Keller trafia w centrum głośnego procesu i staje się symbolem walki o równość.
  • Makbet (Macbeth) - Historia nieustraszonego wojownika i przywódcy, którego ambicja i pragnienia sprowadzają go na dno w nowej interpretacji dzieła Szekspira.
  • Dziwak (Odd Fish) - Hjalti i Björn, przyjaciele z dzieciństwa prowadzący restaurację rybną, stają przed próbą, gdy Björn ujawnia, że jest transpłciową kobietą.
  • Dziewczyna z Kolonii (Koln 75) - Historia 18‑letniej Very Brandes, która w 1975 r. rezerwuje Operę Kolońską, by sprowadzić Keitha Jarretta i umożliwić powstanie „The Köln Concert”.
  • Manodrom (Monodrome) - Ralphie, kierowca Ubera i początkujący kulturysta, trafia do libertariańskiej sekty męskości i traci kontakt z rzeczywistością.
  • Po prostu razem (Hunting and Gathering) - Camille choruje i zamieszkuje z Philibertem i Franckiem w paryskim mieszkaniu. Poruszająca opowieść o trójce współlokatorów.
  • To miasto (This Town) - W Birmingham w 1981 r. grupa młodych walczy o własną drogę, a każdy potrzebuje drugiej szansy, jaką daje muzyka.
  • Skąd się bierze wiatr (Where the Wind Comes From) - Dwójka przyjaciół z Tunisu, Alyssa i Mehdi, wyrusza do Dżerby, by wziąć udział w konkursie artystycznym, który może dać im nowy start.
  • Świadek (The Witness) - Tarlan jest świadkiem morderstwa dokonanego przez ważnego urzędnika. Gdy policja odmawia śledztwa, postanawia działać na własną rękę.
  • Śmierć komedianta (Death of a Comedian) - Argentyński aktor, znany z roli bohatera w serialu, po diagnozie śmiertelnej choroby ucieka do Belgii.
  • Klik: i robisz, co chcesz (Click) - Zaniedbujący rodzinę pracoholik zostaje właścicielem magicznego pilota. Za pomocą urządzenia może sterować nie tylko telewizorem, ale także swoim życiem.
  • Mr. Deeds - Milioner z przypadku (Mr. Deeds) - Longfellow jest bardzo lubianym facetem, mieszkającym w mieścinie w New Hampshire. Zarabia, prowadząc jedyną w mieście pizzerię. Gdy nagle umiera jego wuj, okazuje się, że Deeds dziedziczy po nim cały majątek – okrągłą sumkę 40 mld dolarów.
  • Wolfgang - Dziewięcioletni Wolfgang po nagłej śmierci matki zostaje zmuszony zamieszkać z ojcem Carlesem, którego nigdy nie poznał.
  • Panoptykon (Panopticon) - Ojciec porzuca nastoletniego Sandro, by zostać mnichem prawosławnym w burzliwej rzeczywistości postradzieckiej Gruzji.
  • Noe: Wybrany przez Boga (Noah) - W świecie spustoszonym przez ludzki grzech, Noe otrzymuje misję od Boga.
  • Źródło (The Fountain) - Dwie dusze przekraczają granice czasu i przestrzeni. Jedna desperacko poszukuje odpowiedzi, które uratują drugą i zapewnią im obojgu obietnicę życia wiecznego.
  • Mroczny fajter (Rumble through the Dark) - W mrocznym krajobrazie Delty Missisipi wojownik walczący na gołe pięści próbuje spłacić długi, by ocalić dom umierającej matki.
  • Sztuka kradzieży (The Art of The Steal) - Kurt Russell jako motocyklista i drobny przestępca, który próbuje na nowo ułożyć sobie życie.
  • Bez przebaczenia ( Bring Them Down) - Irlandzka rodzina pasterska mierzy się z wewnętrznymi konfliktami, napięciami w domu i rywalizacją z sąsiednim farmerem.

Marcowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 marca)

1 marca

  • Niezwykłe Stany Prokopa VI, odc. 1
  • Wojny samochodowe XXI, odc. 1
  • Zawodowi handlarze XIX, odc. 1
  • Jeździć, obserwować VII, odc. 1
  • Z drugiej ręki II, odc. 1
  • Mobilni mechanicy XI, odc. 1
  • Moto Kombat II, odc.1
  • The Floor. VIP Challange
  • Pewnego razu... w Hollywood
  • Gladiator
  • Na rauszu
  • Django
  • Rzeka życia
  • U.S. Palmese
  • Serdecznie zapraszamy

2 marca

  • Chętni na seks, odc. 1
  • Hotel Paradise Extra XII, odc. 1
  • Bitwa o gości III, odc. 1
  • Zakup w ciemno VII, odc. 1
  • Regular Show: The Movie

3 marca

  • In the Eye of the Storm III, odc. 1-4
  • Kuba Wojewódzki XXXIX, odc. 1
  • Skok na głęboką wodę, odc. 1

4 marca

  • Królowa przetrwania III, odc. 1
  • Moto Fachury, odc. 1
  • Weekend

5 marca

  • Kuchenne rewolucje XXXII, odc. 1
  • Życie na kredycie VIII, odc. 1
  • Hulk
  • To już jest koniec
  • Tajemnica złotnika

6 marca

  • Piekło kobiet, odc. 1
  • Damy i wieśniaczki XI, odc. 1
  • Sprawa Friedy
  • Makbet
  • Dziwak

7 marca

  • 99 Gra o wszystko VI, odc. 1
  • Dziewczyna z Kolonii
  • Dr. Seuss' The Grinch
  • Manodrom

GramTV przedstawia:

8 marca

  • Po prostu razem

9 marca

  • Rooster, odc. 1
  • Goat Girl, odc. 1-26

11 marca

  • To miasto
  • Skąd się bierze wiatr
  • Świadek

12 marca

  • Śmierć komedianta
  • Klik: i robisz, co chcesz
  • Anger Management
  • Mr. Deeds - Milioner z przypadku
  • Wolfgang

13 marca

  • Mira: Życie po rozwodzie, odc. 1
  • Złodziej z przypadku
  • Noe: Wybrany przez Boga
  • Źródło
  • Mroczny fajter

14 marca

  • Sztuka kradzieży
  • Olivia and the Invisible Earthquake

15 marca

  • Uwaga! Oszust: Ściema z ogłoszenia, odc. 1
  • Bez przebaczenia

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

