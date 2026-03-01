Matrix 5 z pierwszymi od dwóch lat nowymi szczegółami. Film jednak powstanie

Nowa część Matrixa już powstaje.

Warner Bros. w 2024 roku oficjalnie zapowiedziało piątą odsłonę kultowej serii science fiction, jednak od tamtej pory wokół projektu panowała cisza. Teraz pojawiły się pierwsze od dwóch lat nowe informacje, które potwierdzają, że prace nad Matrixem 5 faktycznie trwają. Matrix 5 – Drew Goddard potwierdził, że pracuje nad scenariuszem do filmu Za kamerą nowej części stanie Drew Goddard. Twórca w rozmowie przy okazji promocji Project Hail Mary przyznał, że scenariusz jest obecnie w przygotowaniu.

Film wciąż powstaje. Siedzę w swojej jaskini pisarskiej i piszę. Nie wiem, jak długo jeszcze w niej zostanę, ale kiedy z niej wyjdę, będę miał się czym podzielić. To pierwsza tak wyraźna deklaracja od miesięcy, która daje fanom nadzieję, że projekt nie utknął w produkcyjnym zawieszeniu. W momencie ogłoszenia filmu jeden z przedstawicieli wytwórni, Jesse Ehrman, zapowiadał, że nowa odsłona rozszerzy znane uniwersum, zachowując jednocześnie to, co uczyniło serię światowym fenomenem. Nie ujawniono jednak żadnych szczegółów dotyczących fabuły, obsady ani potencjalnej daty premiery. Kluczowe znaczenie będzie miał ostateczny kształt scenariusza i decyzja producentów.

Piąta część będzie pierwszą w historii serii bez bezpośredniego udziału sióstr Lana Wachowski i Lilly Wachowski jako reżyserek. To one stworzyły markę i odpowiadały za trylogię. Lana Wachowski pozostanie jednak przy projekcie w roli producentki wykonawczej. Warto przypomnieć, że samodzielnie wyreżyserowała Matrix Zmartwychwstania. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o powrocie gwiazd. Keanu Reeves wcielał się w Neo we wszystkich dotychczasowych filmach i kilka lat temu deklarował gotowość powrotu, jeśli tylko otrzyma zaproszenie od Lany Wachowski. Nie wiadomo jednak, czy scenariusz przewiduje dalszy udział tej postaci. Pod znakiem zapytania stoi również obecność Carrie-Anne Moss w roli Trinity. Czwarta część serii zebrała umiarkowanie pozytywne recenzje, lecz nie spełniła oczekiwań finansowych. Film uzyskał 63% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes, jednak Matrix Zmartwychwstania nie poradził sobie najlepiej w kinach. Na całym świecie zarobił zaledwie 157,3 miliona dolarów, przy budżecie wynoszącym 190 mln dolarów. Wpływ na wynik miała jednak pandemia oraz równoczesna premiera w kinie i w serwisie HBO Max. Dla porównania wcześniejsze odsłony osiągały znacznie wyższe wyniki box office. Matrix zarobił około 467 milionów dolarów, Matrix Reaktywacja około 741 milionów, a Matrix Rewolucje 427 milionów dolarów.

