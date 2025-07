Wiemy już dlaczego nowy serial ze świata Gry o tron został przesunięty. Twórcy mieli bardzo ważny powód

Choć HBO pierwotnie planowało premierę serialu A Knight of the Seven Kingdoms na 2025 rok, widzowie będą musieli poczekać do 2026 – premiera została przesunięta. Jak się okazuje, to opóźnienie może mieć całkiem pozytywne przyczyny. Według fanowskiego konta House the Dragons na platformie X, ekipa powróciła niedawno do Belfastu, by dograć część scen do pierwszego sezonu – mimo że zdjęcia zakończono tam już we wrześniu ubiegłego roku.

A Knight of the Seven Kingdoms – znamy przyczynę przesunięcia premiery

Informacja ta rzuca nowe światło na decyzję HBO o przesunięciu premiery. Dogrywki niekoniecznie oznaczają problemy z produkcją – przeciwnie, mogą świadczyć o dbałości o szczegóły. Mało tego – w tle tego procesu może wyłaniać się chęć przygotowania podwalin do drugiego sezonu. Serial zbierał już wcześniej pochwały – zarówno od osób związanych z HBO, jak i samego George’a R.R. Martina, który z entuzjazmem pisał o nim na swoim blogu.