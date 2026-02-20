Zaloguj się lub Zarejestruj

Perełka indie otrzymała DLC. Neva: Prologue już dostępne dla graczy

Patrycja Pietrowska
2026/02/20 11:30
0
0

Nowe lokacje i przeciwnicy czekają w emocjonalnym dodatku.

Świat Neva ponownie otwiera się przed graczami za sprawą dodatku Prologue, który jest już dostępny na Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Rozszerzenie pozwala przyjrzeć się wydarzeniom poprzedzającym główną historię. Premierze DLC towarzyszy nowy zwiastun, ukazujący fragmenty rozgrywki oraz atmosferę nadchodzącej przygody.

Neva: Prologue
Neva: Prologue

Neva: Prologue już dostępne. DLC wprowadza nowe wyzwania

Dodatek rozwija motyw relacji między bohaterką a wilczą towarzyszką, który był jednym z najważniejszych elementów podstawowej wersji gry. Tym razem gracze poznają młodą wilczycę jeszcze jako szczenię, które stopniowo nawiązuje więź z Albą. Początkowo zwierzę zachowuje dystans, a zdobycie jego zaufania staje się ważną częścią narracji i rozgrywki.

Prologue wprowadza również nowe obszary do eksploracji. Twórcy przygotowali trzy świeże lokacje, w których pojawiają się odmienne wyzwania oraz dodatkowe mechaniki. Wraz z nimi gracze natrafią na nieznanych wcześniej przeciwników i bossów.

Podążaj za Albą, która wyrusza tropem białych motyli w głąb spaczonych bagien, gdzie odkrywa zagubione, samotne i przerażone wilcze szczenię. Zdeterminowana, by je uratować, Alba musi zdobyć zaufanie młodego wilka i poprowadzić go przez spustoszoną dzicz. Razem zmierzą się z nowymi wrogami, przetrwają niebezpieczne próby i staną twarzą w twarz z potworną siłą, która może ich rozdzielić.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Neva zadebiutowała 15 października 2024 roku. Dodatek ukazał się natomiast 19 lutego 2026 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/neva-prologue-is-out-now-haunting-release-trailer-showcases-new-worlds-and-enemies

Tagi:

News
DLC
dodatek
RPG
indie
rozszerzenie
gry niezależne
gra przygodowa
Neva
Neva: Prologue
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112