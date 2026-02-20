Perełka indie otrzymała DLC. Neva: Prologue już dostępne dla graczy

Świat Neva ponownie otwiera się przed graczami za sprawą dodatku Prologue, który jest już dostępny na Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Rozszerzenie pozwala przyjrzeć się wydarzeniom poprzedzającym główną historię. Premierze DLC towarzyszy nowy zwiastun, ukazujący fragmenty rozgrywki oraz atmosferę nadchodzącej przygody.

Neva: Prologue już dostępne. DLC wprowadza nowe wyzwania

Dodatek rozwija motyw relacji między bohaterką a wilczą towarzyszką, który był jednym z najważniejszych elementów podstawowej wersji gry. Tym razem gracze poznają młodą wilczycę jeszcze jako szczenię, które stopniowo nawiązuje więź z Albą. Początkowo zwierzę zachowuje dystans, a zdobycie jego zaufania staje się ważną częścią narracji i rozgrywki.