Aktualizacja tak fatalna, że Nintendo zwraca pieniądze. Wersja na Switcha 2 gorsza niż na pierwszego Switcha

Nowa edycja gry zadebiutowała na początku tygodnia jako kolejny płatny upgrade dla posiadaczy wersji z pierwszego Switcha. Podobnie jak w przypadku Super Mario Odyssey czy The Legend of ZeldaL Breath of the Wild, za opłatą wynoszącą niecałe 5 dolarów gracze mieli otrzymać obsługę rozdzielczości 4K oraz do 60 klatek na sekundę w docku, a także 1080p i do 60 klatek w trybie przenośnym. W praktyce jednak część użytkowników twierdzi, że efekt końcowy nie spełnia obietnic.

Premiera Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition w wersji Switcha 2 nie przebiegła tak, jak oczekiwało tego Nintendo. Firma rozpoczęła zwroty pieniędzy dla części użytkowników, którzy kupili płatne ulepszenie, a następnie zgłosili problemy z jakością oprawy graficznej. Według relacji graczy problem dotyczy przede wszystkim obrazu po aktualizacji, który w wielu przypadkach ma wyglądać gorzej niż przed instalacją pakietu.

Po premierze w mediach społecznościowych szybko pojawiła się fala krytyki. Niektórzy gracze twierdzą, że obraz po aktualizacji jest nadmiernie filtrowany, a inne osoby wskazują na problemy z teksturami i skalowaniem. Część społeczności próbuje samodzielnie poprawić wygląd gry, lecz wielu użytkowników zdecydowało się skontaktować bezpośrednio z Nintendo i poprosić o zwrot pieniędzy. Jak wynika z relacji na Reddicie, firma w części przypadków rzeczywiście je przyznaje, mimo że standardowo nie zwraca środków za cyfrowe zakupy.

Jakość obrazu wydaje się ostrzejsza, ale po pewnym czasie zaczyna dominować nad percepcją i po prostu wygląda źle. Tekstury w oddali wyglądają tak, jakby nałożono na nie filtr. Cały obraz sprawia wrażenie zwykłego Full HD skalowanego w górę i wygładzonego mocnymi filtrami. To nie wygląda jak prawdziwa wysoka rozdzielczość”. Grałem w wersję z Wii U w natywnym 4K przy użyciu Cemu i tam wyglądała niesamowicie. Spodziewałem się, że Nintendo zrobi to samo w edycji na Switcha 2, ale efekt jest gorszy niż w jakiejkolwiek darmowej aktualizacji, które dotąd wydali.

Jeden z użytkowników przyznał, że zdecydował się poprosić Nintendo o zwrot pieniędzy i go otrzymał: