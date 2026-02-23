Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktualizacja tak fatalna, że Nintendo zwraca pieniądze. Wersja na Switcha 2 gorsza niż na pierwszego Switcha

Radosław Krajewski
2026/02/23 12:10
1
0

Przynajmniej dobrze, że firma oddaje pieniądze.

Premiera Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition w wersji Switcha 2 nie przebiegła tak, jak oczekiwało tego Nintendo. Firma rozpoczęła zwroty pieniędzy dla części użytkowników, którzy kupili płatne ulepszenie, a następnie zgłosili problemy z jakością oprawy graficznej. Według relacji graczy problem dotyczy przede wszystkim obrazu po aktualizacji, który w wielu przypadkach ma wyglądać gorzej niż przed instalacją pakietu.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – fatalna premiera aktualizacji na Nintendo Switch 2

Nowa edycja gry zadebiutowała na początku tygodnia jako kolejny płatny upgrade dla posiadaczy wersji z pierwszego Switcha. Podobnie jak w przypadku Super Mario Odyssey czy The Legend of ZeldaL Breath of the Wild, za opłatą wynoszącą niecałe 5 dolarów gracze mieli otrzymać obsługę rozdzielczości 4K oraz do 60 klatek na sekundę w docku, a także 1080p i do 60 klatek w trybie przenośnym. W praktyce jednak część użytkowników twierdzi, że efekt końcowy nie spełnia obietnic.

Po premierze w mediach społecznościowych szybko pojawiła się fala krytyki. Niektórzy gracze twierdzą, że obraz po aktualizacji jest nadmiernie filtrowany, a inne osoby wskazują na problemy z teksturami i skalowaniem. Część społeczności próbuje samodzielnie poprawić wygląd gry, lecz wielu użytkowników zdecydowało się skontaktować bezpośrednio z Nintendo i poprosić o zwrot pieniędzy. Jak wynika z relacji na Reddicie, firma w części przypadków rzeczywiście je przyznaje, mimo że standardowo nie zwraca środków za cyfrowe zakupy.

Jakość obrazu wydaje się ostrzejsza, ale po pewnym czasie zaczyna dominować nad percepcją i po prostu wygląda źle. Tekstury w oddali wyglądają tak, jakby nałożono na nie filtr. Cały obraz sprawia wrażenie zwykłego Full HD skalowanego w górę i wygładzonego mocnymi filtrami. To nie wygląda jak prawdziwa wysoka rozdzielczość”.

Grałem w wersję z Wii U w natywnym 4K przy użyciu Cemu i tam wyglądała niesamowicie. Spodziewałem się, że Nintendo zrobi to samo w edycji na Switcha 2, ale efekt jest gorszy niż w jakiejkolwiek darmowej aktualizacji, które dotąd wydali.

Jeden z użytkowników przyznał, że zdecydował się poprosić Nintendo o zwrot pieniędzy i go otrzymał:

Napisałem, że jakość obrazu w ulepszonej wersji jest gorsza niż w oryginale, co jest prawdą. Odpowiedzieli, że zwykle nie zwracają pieniędzy za gry cyfrowe, ale w tym przypadku mogą to zrobić po analizie problemu. Zajęło im to około półtorej minuty.

Chciałem przekazać Nintendo jedną rzecz. To nie jest jakość, jakiej oczekiwałem i do której firma mnie przyzwyczaiła, więc nie zapłacę za coś, co oferuje niższą jakość niż darmowa aktualizacja.

GramTV przedstawia:

Gracz zachęcił również innych niezadowolonych użytkowników, aby kontaktowali się z Nintendo poprzez formularz w eShopie:

Zachęcam wszystkich, aby zrobili to samo i pokazali Nintendo, że taki poziom jakości w płatnym produkcie jest nie do zaakceptowania i wymaga poprawy.

W odpowiedziach pojawiły się relacje kolejnych graczy, którzy twierdzą, że także otrzymali zwrot:

Zrobiłem to samo, rozmawiałem z pomocą techniczną około pięciu minut i dostałem zwrot. Powiedziałem im właściwie to samo, że aktualizacja pogarsza wygląd gry. Nie było żadnej walki, podałem wymagane dane i zwrot został przyznany.

Warto przypomnieć, że Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition zebrało solidne oceny w ubiegłym roku. Recenzenci chwalili rozmach produkcji Monolith Soft i podkreślali, że mimo nie wszystkich udanych zmian gra wciąż pozostaje fascynującą przygodą science fiction.

Źródło:https://www.eurogamer.net/nintendo-is-issuing-refunds-for-xenoblade-chronicles-x-definitive-edition-poorly-received-premium-switch-2-edition-upgrade

Tagi:

News
Nintendo
aktualizacja
Nintendo Switch
kontrowersje
update
afera
Xenoblade Chronicles X
Nintendo Switch 2
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:37

Ech, jak już nawet Nintendo zaczyna robić takie wałki to już się źle dzieje w gamedevie. I tak, wiem że to firma która potrafi sobie wrzucić duża marżę za byle co, ale jednak w jej produkcjach zwykle do jakości ciężko się było przyczepić.

No, ale wszystko ma swój koniec...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112