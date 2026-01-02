Wielkie rozczarowanie science fiction z 2025 roku już za kilka dni trafi na Disney+

To była jedna z dotkliwszych porażek finansowych studia w minionym roku.

Na początku października Tron: Ares miał podbić kina i dać wytwórni Disneya wielkie miliony. Stało się jednak inaczej. Wszystko wskazuje jednak na to, że studio szybko pogodziło się z porażką. Widowisko science fiction z Jaredem Leto w roli głównej, po fatalnym wyniku w box office, trafia do streamingu. Disney oficjalnie potwierdził, że film zadebiutuje na platformie Disney+ już 7 stycznia.

Tron: Ares już 7 stycznia na Disney+

Decyzja nie dziwi, biorąc pod uwagę finansową klapę produkcji. Tron: Ares zarobił globalnie zaledwie około 140 mln dolarów, podczas gdy jego budżet wyniósł aż 220 mln dolarów. To wynik, który trudno uznać za cokolwiek innego niż porażkę – zwłaszcza w przypadku marki, którą Disney próbował reaktywować jako duże, efektowne widowisko.