Linkin Park rozpycha się w gamingu! Zespół zaprezentował nowy kontroler do gier i kolaborację z Fortnite

CRKD wraz z zespołem Linkin Park zapowiedzieli limitowaną edycję kontrolera do gier NEO S Linkin Park Edition. Zespół trafił także do Fortnite.

Firma CRKD, znana z nagradzanego Nitro Decka i kolekcjonerskich kontrolerów NEO S, ogłosiła w raz z Linkin Park premierę licencjonowanej, specjalnej edycji kontrolera NEO S Linkin Park Edition. Pad został zaprojektowany z myślą o Fortnite Festival, do którego trafił zespół oraz innych grach rytmicznych. Oczywiście kontroler nadaje się do “normalnego” grania, aczkolwiek nie współgra on z każdym sprzętem.

Linkin Park wchodzi mocniej w świat gamingu

NEO S Linkin Park Edition to unikatowa edycja inspirowana motywami Linkin Park Instruments w Fortnite Festival oraz premierą dwóch nowych utworów do gry, w tym najnowszego singla zespołu "Up From The Bottom" z nadchodzącej reedycji albumu "From Zero", która ukaże się 16 maja 2025 roku nakładem Warner Records. Kontroler można już zamawiać w przedsprzedaży, a jego wysyłka rozpocznie się w maju tego roku. Jest to już drugi model NEO S z serii Festival, zaprojektowany, by zbliżyć graczy do muzyki i wzbogacić doświadczenia Fortnite Festival. W zestawie znajduje się unikalny Festival Attachment, który odtwarza układ progów gitary, zapewniając autentyczne i immersyjne wrażenia.