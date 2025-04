Shaquille O'Neal zaskakuje fanów. Koszykarz zagrał hit Three Days Grace na gitarze... chyba

Były gwiazdor NBA Shaquille O'Neal zaskoczył fanów nietypowym, viralowym nagraniem na Instagramie, w którym wydaje się grać znajome akordy z utworu "Never Too Late" zespołu Three Days Grace.

Ubrany w koszulę i krawat Shaq stoi między kamerami z gitarą w dłoniach, która swoją drogą przy jego posturze wygląda jak zabawkowa. C hoć na filmie wygląda, jakby naprawdę grał, część widzów wątpi, czy dźwięki, które słychać, rzeczywiście pochodzą z jego gry. Słynny koszykarz “zagrał” utwór Three Days Grace "Never Too Late". Możecie sami ocenić tę sytuację .

„Never Too Late” to trzeci singiel z albumu One-X zespołu Three Days Grace, wydany komercyjnie w maju 2007 roku. Utwór dotarł na szczyt listy Billboard Mainstream Rock i zajął drugie miejsce na Alternative Airplay. W USA osiągnął status podwójnej platyny.

Shaq oznaczył zespół w swoim poście, co tylko podgrzało atmosferę wśród fanów obu światów – koszykówki i rocka. Choć Shaquille O'Neal znany jest głównie z kariery sportowej, od lat interesuje się muzyką. W 1993 roku rozpoczął przygodę z rapem, a jego kawałek „What’s Up Doc? (Can We Rock)” nagrany z Fu-Schnickens cieszył się dużą popularnością. W sumie wydał aż pięć albumów rapowych. Wiedzieliście?

Shaq jest również fanem muzyki rockowej. Występował na scenie z zespołem 311 podczas KROQ Weenie Roast w 2001 roku i pojawił się w ich teledysku do „You Wouldn’t Believe”. Do tego od lat działa jako DJ i producent muzyki elektronicznej. Co ciekawe, to nie pierwsza sytuacja, gdy Shaq wyraża sympatię do "Never Too Late". Już w 2022 roku opublikował TikToka, w którym trzymał gitarę, a w tle leciała właśnie ta piosenka. Wtedy także „grał” i poruszał ustami do słów, choć było wyraźnie widać, że dźwięk pochodzi z oryginalnego nagrania.

Fani natychmiast zareagowali na viralowe wideo. Jeden z użytkowników napisał: