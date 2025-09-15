Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki triumf japońskiego hitu w kinach. Padł nowy rekord

Radosław Krajewski
2025/09/15 09:45
Poprzedni wynik został pobity dwukrotnie.

Nowy film z uniwersum Demon Slayer osiągnął wynik, który zapisze się w historii kina. Produkcja Demon Slayer: Infinity Castle zadebiutowała w amerykańskich kinach z przychodem wynoszącym aż 70 milionów dolarów, ustanawiając tym samym nowy rekord otwarcia dla filmu anime. Taki wynik prognozowali jedynie najśmielsi analitycy, a okazało się, że amerykańscy widzowie chętnie wybierali właśnie tę produkcję. Zgodnie z oczekiwaniami film nie tylko przebił jakąkolwiek produkcję studia Ghibli, ale również dotychczasowego rekordzistę, czyli Pokémon: Film pierwszy z 1999 roku, który w premierowy weekend uzyskał 31 milionów dolarów.

Demon Slayer: Infinity Castle
Demon Slayer: Infinity Castle

Demon Slayer: Infinity Castle wielkim hitem w amerykańskich kinach

Film stanowi pierwszą część planowanej trylogii, która ma zamknąć historię znaną fanom Demon Slayer. Produkcja jest dostępna zarówno w wersji z napisami, jak i dubbingiem, a dodatkowo wyświetlana jest w salach premium, takich jak IMAX, co znacząco zwiększa przychody dzięki wyższym cenom biletów. Infinity Castle zgromadziło już ponad 300 milionów dolarów na całym świecie, z czego ponad 200 milionów pochodzi z Japonii, gdzie film stał się trzecim najbardziej dochodowym tytułem w historii kraju.

Za międzynarodową dystrybucję odpowiada Crunchyroll, należący do Sony, który doczekał się dzięki temu gigantycznego hitu po stosunkowo spokojnym lecie. W tym okresie studio notowało raczej przeciętne wyniki z tytułami takimi jak Karate Kid: Legendy czy Koszmar minionego lata. Infinity Castle wyprzedziło także hit Bad Boys: Ride or Die, który na starcie uzyskał 56,5 miliona dolarów. Nowe anime stało się tym samym największym otwarciem filmu Sony w Ameryce Północnej od ponad dwóch lat.

Na drugim miejscu weekendowego zestawienia znalazł się ubiegłotygodniowy lider, horror Obecność 4: Ostatnie namaszczenie od Warner Bros. Film odnotował spadek przychodów o 69%, uzyskując 26,1 miliona dolarów i zwiększając swój wynik w USA do 131,1 miliona.

Premiera Infinity Castle nie była jednak jedyną nowością weekendu. Do kin trafił także film Downton Abbey: Wielki finał, będący pożegnaniem popularnej marki, która rozpoczęła się jako serial, a następnie przeniosła na wielki ekran. Produkcja dystrybuowana przez Focus Features zarobiła 18,1 miliona dolarów, przebijając wynik poprzedniej części Downton Abbey: Nowa epoka z 2022 roku, która debiutowała z wynikiem 16 milionów.

W zestawieniu pojawiła się także inna premiera, w tym Wielki marsz od Lionsgate, czyli adaptacja prozy Stephena Kinga, z wynikiem 11,5 miliona dolarów. Choć start filmu jest stosunkowo skromny, produkcja kosztowała jedynie 20 milionów dolarów, co ogranicza ryzyko finansowe.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/box-office-demon-slayer-infinity-castle-anime-record-opening-1236517827/

