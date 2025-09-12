Najnowsze anime wielkim kinowym hitem. Ten film rozbije bank w box office

Już teraz film zaliczył najlepsze przedpremierowe otwarcie dla jakiegokolwiek anime w historii.

Ten weekend w amerykańskich kinach zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Na ekranach zadebiutują trzy szeroko dystrybuowane premiery, w tym dramat kostiumowy Downton Abbey: Wielki finał celujący w otwarcie na poziomie 20 milionów dolarów oraz thriller Wielki marsz na podstawie prozy Stephena Kinga, który według prognoz może liczyć na około 10 milionów. Największą uwagę branży i widzów przyciąga jednak trzecia nowość, która ma szansę nie tylko zdetronizować horror Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, który może zaliczyć aż 64% spadek wpływów, ale też zanotować jedno z najlepszych otwarć w historii japońskiego anime w amerykańskich kinach. Demon Slayer: Infinity Castle ustanowi nowy rekord otwarcia dla anime w amerykańskich kinach? Film Demon Slayer: Infinity Castle wywołał prawdziwą burzę w mediach społecznościowych i bije rekordy przedsprzedaży biletów. Dane z amerykańskich sieci kinowych wskazują na ogromne zainteresowanie, znacznie przekraczające typowe oczekiwania wobec filmów anime. Prognozy dotyczące weekendowego otwarcia rozciągają się od 35 milionów dolarów (według Sony) do nawet 60 milionów (według informacji Deadline), a niektórzy branżowi analitycy przekonują, że ostateczny wynik może sięgnąć imponujących 70 milionów dolarów.

Już teraz wiadomo, że Demon Slayer: Infinity Castle z czwartkowym pokazów przedpremierowych zarobił w Ameryce aż 10 milionów dolarów. To najlepszy wynik przedpremier dla jakiejkolwiek produkcji anime. Infinity Castle jest pierwszą częścią planowanej trylogii i koncentruje się na kulminacyjnym starciu Korpusu Pogromców Demonów z Muzanem Kibutsuji. Bohaterowie znani fanom serii, w tym Tanjiro, Nezuko oraz elitarni Hashira, wkraczają do tytułowego Nieskończonego Zamku, aby stawić czoła demonom najwyższego szczebla.

Entuzjazm wokół nowej produkcji przekracza tempo, z jakim w 2021 roku sprzedawały się bilety na Mugen Train, czyli poprzedni kinowy przebój z uniwersum Demon Slayer. Tamten film zakończył amerykański weekend otwarcia z wynikiem 21 milionów dolarów, co do dziś daje mu drugie miejsce w historii najlepszych startów anime w Ameryce, ustępuje jedynie legendarnemu Pokémon: Film pierwszy, który w 1999 roku zgarnął 31 milionów. Jak przypominają eksperci, filmy anime w Stanach Zjednoczonych mają zwykle bardzo silny start i gwałtowny spadek frekwencji w kolejnych dniach. To efekt oddanej, ale stosunkowo wąskiej grupy fanów, którzy zapełniają sale kinowe głównie w premierowy weekend. Wszystko wskazuje na to, że Demon Slayer: Infinity Castle może podążyć tą samą ścieżką, ale z rekordowym wynikiem na otwarcie. Według danych Box Office Mojo, Demon Slayer: Infinity Castle ma na swoim koncie już około 273 milionów dolarów wpływów z rynków zagranicznych, z czego aż 213 milionów pochodzi z samej Japonii. Jeśli prognozy dotyczące rynku amerykańskiego się potwierdzą, produkcja może błyskawicznie przekroczyć granicę 300 milionów dolarów i zapisać się w historii jako jedno z najbardziej dochodowych anime w dziejach światowego box office’u.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.