Wielki powrót Scarface: The World Is Yours to oszustwo. Gra została wycofana ze Steam i Epic Games Store

Niestety fani tego słynnego konkurenta serii GTA muszą nadal czekać na pełnoprawny powrót gry.

Gracze z całego świata przecierali oczy ze zdumienia, gdy wczoraj na platformach Steam oraz Epic Games Store pojawiła się nowa wersja gry Scarface: The World Is Yours. Tytuł, uznawany za jeden z najpoważniejszych konkurentów dla serii GTA, miał wrócić po niemal dwudziestu latach od premiery. Entuzjazm trwał jednak zaledwie kilkanaście godzin i po fali pytań i podejrzeń oba sklepy usunęły grę ze sprzedaży, a za całą sprawą kryje się historia pełna niejasności, błędów i potencjalnych nadużyć. Scarface: The World Is Yours – remaster wycofany ze sprzedaży na Steam i Epic Games Store po zaledwie kilku godzinach od “premiery” Scarface: The World Is Yours zadebiutowało pierwotnie w 2006 roku na PC, PlayStation 2 i Xbox. Gra stanowiła nieoficjalną kontynuację filmu Człowiek z blizną w reżyserii Briana De Palmy z 1983 roku, w której Tony Montana, wbrew finałowi znanemu z filmu, przeżywa strzelaninę i buduje nowe imperium narkotykowe w Miami. Produkcja studia Radical Entertainment, wydana przez Vivendi Games we współpracy z Universal Pictures, zdobyła popularność dzięki brutalnemu klimatowi, czarnemu humorowi i wysokiej jakości wykonania. Od tamtej pory tytuł nie doczekał się żadnej oficjalnej reedycji, a prawa do marki przeszły w ręce Activision po połączeniu Vivendi z tym gigantem branży.

Dlatego ogromne zdziwienie wywołała informacja, że EC Digital Entertainment, firma z siedzibą w Hongkongu, ponownie wprowadziło grę do sprzedaży. Zaledwie kilka godzin po uruchomieniu strony na Steamie tytuł trafił również na Epic Games Store w cenie 125 zł. W oficjalnym oświadczeniu EC Digital przyznało, że premiera była wynikiem błędu technicznego i nie powinna była dojść do skutku. W komunikacie opublikowanym na forum Steama, firma wyraziła skruchę i zapowiedziała, że „tymczasowo ukrywa stronę gry, by wyjaśnić status projektu i prowadzić rozmowy z zainteresowanymi stronami”. Chcemy podziękować wszystkim, którzy okazali zainteresowanie Scarface: The World Is Yours (2006). Po przeanalizowaniu sytuacji uznaliśmy, że ukrycie strony gry jest obecnie najrozsądniejszym krokiem. Nie chcemy wprowadzać graczy w błąd. Przepraszamy za wszelkie zamieszanie i zobowiązujemy się do pełnej transparentności w przyszłości. Wydawca poprosił również, by nie atakować osób powiązanych z projektem, przyznając, że „niektórzy współpracownicy zajmują się innymi grami i zostali niesłusznie wciągnięci w aferę”. Sytuacja przybrała jeszcze dziwniejszy obrót, gdy gracze odkryli, że udostępniona wersja gry zawiera fanowskie modyfikacje, w tym popularne poprawki SilentPatch oraz Fusion Fix. Ich twórca, znany jako Silent, ujawnił, że nikt nie kontaktował się z nim w sprawie wykorzystania jego pracy. W tej wersji znalazły się mój SilentPatch i Fusion Fix, ale nikt z nas nie został o tym wcześniej poinformowany. Nie jest to obowiązkowe z punktu widzenia licencji, ale byłoby miło, gdyby ktoś się skontaktował. Wiem, że prawny właściciel licencji na Scarface nie planował wznowienia gry, więc cała sytuacja wygląda bardzo podejrzanie.

To nie wszystko. Z informacji dostępnych w sieci wynika, że firma EC Digital Entertainment oficjalnie przestała istnieć około sześć lat temu. Gracze zaczęli podejrzewać, że ktoś mógł po prostu wykorzystać jej nazwę do nielegalnych działań. Co więcej, ci sami ludzie mieli wcześniej próbować sprzedać darmową grę Bewilder House, przypisując sobie jej prawa. EC Digital zostało zamknięte 11 października 2019 roku i według Hong Kong Company Directory nie jest już firmą. Wygląda na to, że niektórzy trolle wykorzystują ją jako przykrywkę dla tego „szwindlu”. To jeden ze sposobów, aby Universal Studios zauważyło zapotrzebowanie na wersję Scarface na PC. Wczytywanie ramki mediów. Gra, o której mowa, to Bewilder House. Pierwotnie została wydana dawno temu na Game Jolt. Stała się przez jakiś czas popularna. Osoba z zespołu deweloperskiego Bewilder House odpowiedziała na moje zapytanie. POTWIERDZILI, że zostało to zrobione bez ich wiedzy. Wczytywanie ramki mediów. Problem z Scarface: The World Is Yours polega również na kwestiach licencyjnych. Oryginalna gra powstała na podstawie filmu, do którego prawa posiada Universal Pictures. Do tego dochodzą licencje na muzykę, nazwiska aktorów i wizerunki, a także kod źródłowy gry, który powinien znajdować się w archiwach Activision. Trudno więc uwierzyć, że nieznany wydawca z Hongkongu legalnie nabył pełnię tych praw. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że w opisie gry na Steamie pojawiła się informacja o „ulepszeniu niektórych elementów gier przy użyciu technik wspomaganych sztuczną inteligencją”. EC Digital chwaliło się, że gracze będą mogli przełączać się między oryginalnym wyglądem a zmodernizowaną wersją. Cała sytuacja ujawnia, jak łatwo do cyfrowych platform mogą trafić nieautoryzowane produkcje. Ani Valve, ani Epic Games nie zdążyły zareagować przed publikacją, a gra była dostępna do pobrania przez kilka godzin. Wielu użytkowników zdążyło ją kupić i ściągnąć, zanim została usunięta. Mimo całego zamieszania, powrót Scarface: The World Is Yours wywołał falę nostalgii. W sieci pojawiły się setki komentarzy graczy domagających się oficjalnej reedycji lub pełnoprawnego remastera. Wiele osób uważa, że tytuł ten zasługuje na drugie życie, zwłaszcza w epoce remasterów, gdy swoje odświeżone wersje otrzymały już GTA: San Andreas czy Mafia 2.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.