Słynny konkurent GTA powraca po niemal 20 latach. Odświeżone wydanie wywołuje kontrowersje

Jedna z najbardziej pożądanych gier ery PlayStation 2 powraca. Scarface: The World is Yours z 2006 roku, uznawana za jednego z najpoważniejszych konkurentów serii Grand Theft Auto, pojawi się ponownie na PC. Produkcja, która przez lata była uwięziona w licencyjnym impasie, została odkryta w bibliotekach Steama i Epic Games Store, co błyskawicznie wzbudziło ogromne poruszenie wśród graczy.

Scarface: The World is Yours – gra powraca na Steam i Epic Games Store

Powrót ma być czymś więcej niż prostym wznowieniem. Tytuł otrzyma specjalny tryb graficzny w wysokiej rozdzielczości, dostępny w formie DLC (nie wiadomo, czy w formie dodatkowo płatnej, czy darmowej. To duża zmiana, biorąc pod uwagę, że oryginalna wersja była technicznie ograniczona przez możliwości sprzętowe sprzed dwóch dekad. Problem w tym, że twórcy z Radical Entertainment wprost przyznają się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Jak czytamy w oficjalnym ospie na Steam: