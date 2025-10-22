Słynny konkurent GTA powraca po niemal 20 latach. Odświeżone wydanie wywołuje kontrowersje

Nie każdy będzie zadowolony z odświeżonej oprawy graficznej.
Jedna z najbardziej pożądanych gier ery PlayStation 2 powraca. Scarface: The World is Yours z 2006 roku, uznawana za jednego z najpoważniejszych konkurentów serii Grand Theft Auto, pojawi się ponownie na PC. Produkcja, która przez lata była uwięziona w licencyjnym impasie, została odkryta w bibliotekach Steama i Epic Games Store, co błyskawicznie wzbudziło ogromne poruszenie wśród graczy.
Scarface: The World is Yours – gra powraca na Steam i Epic Games Store
Powrót ma być czymś więcej niż prostym wznowieniem. Tytuł otrzyma specjalny tryb graficzny w wysokiej rozdzielczości, dostępny w formie DLC (nie wiadomo, czy w formie dodatkowo płatnej, czy darmowej. To duża zmiana, biorąc pod uwagę, że oryginalna wersja była technicznie ograniczona przez możliwości sprzętowe sprzed dwóch dekad. Problem w tym, że twórcy z Radical Entertainment wprost przyznają się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Jak czytamy w oficjalnym ospie na Steam:
Niektóre elementy gry zostały ulepszone przy użyciu technik wspomaganych sztuczną inteligencją.
Scarface: The World is Yours to alternatywna wersja historii znanej z kultowego filmu Człowiek z blizną z 1983 roku. Bohater, Tony Montana, unika śmierci podczas słynnej strzelaniny i rozpoczyna odbudowę swojego narkotykowego imperium. Gracze otrzymują pełną swobodę działania w otwartym świecie inspirowanym Miami. Tytuł oferował możliwość rozwijania biznesu, personalizacji posiadłości Montany i prowadzenia brutalnej walki o wpływy.
Choć pierwotna wersja na PC była krytykowana za liczne błędy, wersja na PlayStation 2 zdobyła status kultowej. Za produkcję odpowiadało Radical Entertainment, studio znane również z The Simpsons: Hit & Run oraz serii Prototype.
Problemem przez wiele lat były złożone prawa licencyjne. Gra zawierała wizerunek Ala Pacino jako Tony’ego Montany, oryginalne dialogi, licencjonowaną muzykę i elementy filmowe, co znacznie utrudniało przygotowanie odświeżonej edycji.
Nowe wydanie ma być dystrybuowane przez EC Digital Entertainment z Hongkongu, dotąd praktycznie nieznanego wydawcę. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona.
