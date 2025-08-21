Wraca jeden najgłośniejszych seriali Apple TV+. Zwiastun 4. sezonu sugeruje nowe otwarcie

Serial opowiada o kulisach pracy przy wielkim programie śniadaniowym w amerykańskiej telewizji. To świat, w którym walka o władzę, wpływy i oglądalność miesza się z osobistymi dramatami bohaterów. Każdy sezon przynosi nowe konflikty, zmiany w redakcji i pytania o to, kto naprawdę kontroluje medialną narrację.

Apple TV+ zaprezentowało zwiastun czwartego sezonu The Morning Show – jednego z najgłośniejszych seriali platformy, w którym główne role grają Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Premiera została zaplanowana na 17 września.

W najnowszej odsłonie Alex Levy (Jennifer Aniston) zyskuje nowe stanowisko i większy wpływ na przyszłość stacji. Jej wizja zmian szybko zostaje jednak poddana próbie – konkurenci, intrygi i pytania o granice prawdy sprawiają, że napięcie rośnie z każdym kadrem zwiastuna. Do obsady dołącza Marion Cotillard jako tajemnicza Celine Dumont oraz Boyd Holbrook w roli podcastera, który namiesza w układzie sił.

Nie zabraknie też dobrze znanych postaci, w tym Bradley Jackson (Reese Witherspoon), która powraca do dziennikarstwa, czy charyzmatycznego Cory’ego (Billy Crudup). Na ekranie także ponownie Jon Hamm. W nowym sezonie bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z własnymi ambicjami, ale też z wyzwaniami współczesnych mediów – od teorii spiskowych po deepfake’i.

Czwarty sezon liczy 10 odcinków. Pierwszy zadebiutuje 17 września, a kolejne będą ukazywać się co piątek aż do 19 listopada.