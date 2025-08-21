Zaloguj się lub Zarejestruj

Wraca jeden najgłośniejszych seriali Apple TV+. Zwiastun 4. sezonu sugeruje nowe otwarcie

Jakub Piwoński
2025/08/21 08:10
Wraca serial platformy Apple TV+ z Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Zobacz zwiastun 4. sezonu The Morning Show.

Apple TV+ zaprezentowało zwiastun czwartego sezonu The Morning Show – jednego z najgłośniejszych seriali platformy, w którym główne role grają Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Premiera została zaplanowana na 17 września.

The Morning Show
The Morning Show

The Morning Show – 4. sezon nadchodzi

Serial opowiada o kulisach pracy przy wielkim programie śniadaniowym w amerykańskiej telewizji. To świat, w którym walka o władzę, wpływy i oglądalność miesza się z osobistymi dramatami bohaterów. Każdy sezon przynosi nowe konflikty, zmiany w redakcji i pytania o to, kto naprawdę kontroluje medialną narrację.

W najnowszej odsłonie Alex Levy (Jennifer Aniston) zyskuje nowe stanowisko i większy wpływ na przyszłość stacji. Jej wizja zmian szybko zostaje jednak poddana próbie – konkurenci, intrygi i pytania o granice prawdy sprawiają, że napięcie rośnie z każdym kadrem zwiastuna. Do obsady dołącza Marion Cotillard jako tajemnicza Celine Dumont oraz Boyd Holbrook w roli podcastera, który namiesza w układzie sił.

GramTV przedstawia:

Nie zabraknie też dobrze znanych postaci, w tym Bradley Jackson (Reese Witherspoon), która powraca do dziennikarstwa, czy charyzmatycznego Cory’ego (Billy Crudup). Na ekranie także ponownie Jon Hamm. W nowym sezonie bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z własnymi ambicjami, ale też z wyzwaniami współczesnych mediów – od teorii spiskowych po deepfake’i.

Czwarty sezon liczy 10 odcinków. Pierwszy zadebiutuje 17 września, a kolejne będą ukazywać się co piątek aż do 19 listopada.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/the-morning-show-trailer-season-4-release-1236348773/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


