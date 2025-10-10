Tajemniczy serial science fiction od Apple TV+ w pierwszym zwiastunie. To nowa produkcja twórców Breaking Bad

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier serialowych tego roku zbliża się wielkimi krokami. Pluribus to najnowszy projekt Vince’a Gilligana, twórcy kultowych seriali Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, trafi na platformę Apple TV+ w listopadzie. Tym razem ceniony scenarzysta i reżyser sięga po stylistykę science fiction, wplatając w fabułę elementy niepokoju, absurdu i satyry społecznej. Teraz serial otrzymał pierwszy oficjalny zwiastun, który zobaczycie poniżej.
Pluribus – pierwszy zwiastun nowego serialu science fiction od Apple TV+
Akcja serialu toczy się w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Carol Sturka, popularna autorka bestsellerów grana przez Rhea Seehorn, wyrusza w trasę promującą swoją książkę. Wkrótce jednak miasto zostaje opanowane przez tajemniczego wirusa. Zamiast wywoływać panikę i chaos, choroba sprawia, że wszyscy mieszkańcy stają się pogodnie nastawieni, empatyczni i niepodatni na zranienie. Jedyną osobą, która nie ulega tej osobliwej fali szczęścia, pozostaje Carol.
Vince Gilligan zdradził, że pomysł na fabułę narodził się już w czasach pracy nad Zadzwoń do Saula. W rozmowie z dziennikarzami przyznał:
Podczas przerw obiadowych często spacerowałem po okolicy. W takich chwilach mój umysł błądził i zacząłem się zastanawiać nad światem, w którym wszyscy byliby mili. Nie dałoby się ich obrazić ani zranić. Zrobiliby dla ciebie wszystko. Nie do końca wiedziałem wtedy, co ten pomysł właściwie oznacza. Prawdę mówiąc, nadal nie jestem pewien.
W obsadzie oprócz Rhea Seehorn pojawią się Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor i Samba Schutte. Gilligan odpowiada nie tylko za stworzenie serialu, ale również za scenariusz i reżyserię. Wśród współscenarzystów znaleźli się Gordon Smith, Alison Tatlock, Vera Blasi, Jenn Carroll, Jonny Gomez i Ariel Levine. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Gilligan, Jeff Frost, Diane Mercer, Allyce Ozarski, Smith i Tatlock.
Przypomnijmy, że premiera Pluribus została zaplanowana na 7 listopada tego roku.
