Tajemniczy serial science fiction od Apple TV+ w pierwszym zwiastunie. To nowa produkcja twórców Breaking Bad

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier serialowych tego roku zbliża się wielkimi krokami. Pluribus to najnowszy projekt Vince’a Gilligana, twórcy kultowych seriali Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, trafi na platformę Apple TV+ w listopadzie. Tym razem ceniony scenarzysta i reżyser sięga po stylistykę science fiction, wplatając w fabułę elementy niepokoju, absurdu i satyry społecznej. Teraz serial otrzymał pierwszy oficjalny zwiastun, który zobaczycie poniżej.

Pluribus – pierwszy zwiastun nowego serialu science fiction od Apple TV+

Akcja serialu toczy się w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Carol Sturka, popularna autorka bestsellerów grana przez Rhea Seehorn, wyrusza w trasę promującą swoją książkę. Wkrótce jednak miasto zostaje opanowane przez tajemniczego wirusa. Zamiast wywoływać panikę i chaos, choroba sprawia, że wszyscy mieszkańcy stają się pogodnie nastawieni, empatyczni i niepodatni na zranienie. Jedyną osobą, która nie ulega tej osobliwej fali szczęścia, pozostaje Carol.