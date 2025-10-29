Apple nie gorsze niż Valve czy Microsoft – będzie doradzać w The Game Awards

Apple zostało nowym członkiem Rady Doradczej The Game Awards, obok takich gigantów jak Activision, Microsoft, Nintendo, Ubisoft czy Valve. Firma została dodana do listy członków we wtorek, stając się 14. członkiem Rady, która „pomaga w realizacji misji The Game Awards”.

Apple nowym członkiem Rady Doradczej The Game Awards

Warto podkreślić, że Rada Doradcza nie uczestniczy w wyborze nominowanych ani zwycięzców – wyniki głosowania poznaje w tym samym czasie co publiczność. Ostatecznych nominowanych wybiera jury złożone z przedstawicieli mediów. W tym roku największe szanse na nagrodę Game of the Year mają Clair Obscur: Expedition 33, które zdobywa uznanie krytyków dzięki wysokim ocenom i świetnie przyjętej rozgrywce. Blisko w wyścigu znajduje się Death Stranding 2: On the Beach, które wyróżnia się dużą produkcją, znanym twórcą i wysokimi oczekiwaniami fanów, choć nieco ustępuje faworytowi. W grze jest też Hollow Knight: Silksong oraz Hades 2.