Apple nie gorsze niż Valve czy Microsoft – będzie doradzać w The Game Awards

Jakub Piwoński
2025/10/29 15:30
Gigant medialny dołącza do szacownego grona.

Apple zostało nowym członkiem Rady Doradczej The Game Awards, obok takich gigantów jak Activision, Microsoft, Nintendo, Ubisoft czy Valve. Firma została dodana do listy członków we wtorek, stając się 14. członkiem Rady, która „pomaga w realizacji misji The Game Awards”.

Apple i The Game Awards
Apple i The Game Awards

Apple nowym członkiem Rady Doradczej The Game Awards

Warto podkreślić, że Rada Doradcza nie uczestniczy w wyborze nominowanych ani zwycięzców – wyniki głosowania poznaje w tym samym czasie co publiczność. Ostatecznych nominowanych wybiera jury złożone z przedstawicieli mediów. W tym roku największe szanse na nagrodę Game of the Year mają Clair Obscur: Expedition 33, które zdobywa uznanie krytyków dzięki wysokim ocenom i świetnie przyjętej rozgrywce. Blisko w wyścigu znajduje się Death Stranding 2: On the Beach, które wyróżnia się dużą produkcją, znanym twórcą i wysokimi oczekiwaniami fanów, choć nieco ustępuje faworytowi. W grze jest też Hollow Knight: Silksong oraz Hades 2.

Apple w ostatnich miesiącach coraz mocniej angażuje się w świat gier. Firma wprowadziła aplikację Apple Games na iOS, która integruje bibliotekę gier, kanały społecznościowe i subskrypcję Apple Arcade. Latem producent iPhone’ów dokonał też pierwszego w historii przejęcia dewelopera gier wideo, podkreślając jednak, że nie zmienia to strategicznego kierunku firmy. Rośnie też popularność grania za pośrednictwem urządzeń giganta medialnego – iPady i inne urządzenia z systemem iOS często dobrze radzą sobie nie tylko z grami mobilnymi, ale też AAA.

Tegoroczna gala Game Awards odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Peacock Theater w Los Angeles i będzie transmitowana na żywo. Według Geoffa Keighleya, producenta i gospodarza wydarzenia, zeszłoroczna edycja pobiła rekord oglądalności, osiągając 154 miliony transmisji na żywo, co oznacza wzrost o 31% w porównaniu z 2023 rokiem.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


