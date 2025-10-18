Ten kontrowersyjny hit HBO, obsypany nagrodami, wraca po latach – jest pierwsze zdjęcie

Zapowiedź nowego sezonu hitu HBO Max skrywa kilka informacji, które mogą wzbudzić mieszankę zaciekawienia i zdziwienia.

Euforia to głośny serial młodzieżowy HBO opowiadający o grupie nastolatków zmagających się z uzależnieniami, problemami tożsamości, miłością i presją dorastania we współczesnym świecie mediów społecznościowych. Stacja HBO oficjalnie ujawniła obsadę trzeciego sezonu serialu Euforia. Co ważne, najprawdopodobniej będzie to sezon ostatni, więc fani powinni szykować się na pożegnanie z tą historią. Co jeszcze ważniejsze, produkcja Sama Levinsona wraca z dużymi zmianami – w tym z aż 18 nowymi nazwiskami – i przeskokiem w czasie, który przeniesie bohaterów poza granice liceum. Euforia – nowa obsada i przeskok czasowy Na szczęście dla fanów, w serialu nie zabraknie gwiazd serii – do swoich ról wracają Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Colman Domingo i Eric Dane. Wielu z nich zyskało popularność właśnie dzięki występom w Euforii.

Do obsady dołączają m.in. Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Natasha Lyonne, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell i Trisha Paytas. Warto zwrócić uwagę szczególne na dwa nazwiska – Eli Roth to reżyser horrorów, a o Danielle Deadwyler pisaliśmy wcześniej w kontekście rebootu Z archiwum X. To właśnie ta aktorka została pokazana na pierwszym zdjęciu promocyjnym Euforii – nie jest jednak jasne, czy to dorosła wersja głównej bohaterki. Wcześniej ogłoszono już, że w trzecim sezonie zobaczymy także Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby’ego Wallace’a, Sharon Stone, Rosalíę, Marshawna Lyncha, Darrella Britt-Gibsona, Kadeema Hardisona, Priscillę Delgado, Jamesa Landry’ego Héberta, Annę Van Patten oraz Asante Blackka.

Choć szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, wiadomo, że nowy sezon ma przedstawić bohaterów kilka lat po wydarzeniach z liceum. Zdjęcia trwają w Los Angeles, częściowo dzięki kalifornijskiej uldze podatkowej w wysokości 19,4 mln dolarów. Twórca serialu, Sam Levinson, ponownie pełni funkcję scenarzysty, reżysera i producenta wykonawczego, a Euforia powstaje we współpracy z A24. Przypomnijmy, że serial był ogromnym sukcesem artystycznym - zgromadził na koncie 25 nominacji do Emmy (w tym 9 statuetek), w tym dwie nagrody dla Zendayi i jedną dla Colmana Domingo. Według szefowej działu dramatu HBO, Franceski Orsi, trzeci sezon ma być „emocjonalnym domknięciem historii wszystkich bohaterów”. Premiera zaplanowana jest dopiero na 2026 rok, czyli cztery lata po emisji drugiego sezonu.

