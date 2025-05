Wielki pokaz Death Stranding 2 już wkrótce. Gry nie zabraknie na Summer Game Fest 2025

Już 6 czerwca o godzinie 23:00 odbędzie się tegoroczny Summer Game Fest. Gospodarzem wieczoru będzie Geoff Keighley. Teraz potwierdzono, że podczas eventu nie zabraknie prezentacji Death Stranding 2: On the Beach oraz samego Hideo Kojimy.

W mediach społecznościowych ukazały się dobre wieści dla wszystkich zainteresowanych nadchodzącą produkcją Hideo Kojimy. Jak poinformowano, podczas Summer Game Fest 2025 możemy spodziewać się pokazu Death Stranding 2, a także obecności samego Kojimy. Wedle przekazanych wieści, deweloper wraz z Geoffem Keighleyem będą „świętować nadchodzącą premierę gry wraz ze specjalnymi gośćmi i ekskluzywnym pokazem na żywo” gry.

Wejdź do Teatru Orpheum w Los Angeles, gdzie Hideo Kojima dołączy do prowadzącego Geoffa Keighleya, by świętować nadchodzącą premierę gry wraz ze specjalnymi gośćmi i ekskluzywnym pokazem na żywo DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH.