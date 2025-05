Nadciągają czerwcowe pokazy gier. Summer Game Fest, PC Gaming Show, Xbox Games Showcase i nie tylko

Summer Game Fest, PC Gaming Show, Xbox Games Showcase i inne czerwcowe prezentacje to okazja, by zobaczyć, nad czym pracują studia deweloperskie. Nadchodzący miesiąc tradycyjnie upłynie pod znakiem pokazów gier i zapowiedzi nowych tytułów. Sprawdźmy, jakie imprezy gamingowe czekają nas w czerwcu 2025 roku.

Tuż po zakończeniu Summer Game Fest, w nocy z 6 na 7 czerwca, dokładnie o godzinie 1:00, fani gier niezależnych powinni pozostać przed ekranami. Zaplanowano wtedy imprezę Day of the Devs. 7 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego, odbędzie się natomiast Wholesome Direct 2025. To wydarzenie jest adresowane do miłośników spokojniejszych, bardziej przytulnych gier.

Wieczór 7 czerwca przyniesie podwójną dawkę wrażeń, startując o godzinie 22:00. O tej porze rozpocznie się Future Games Show. Równolegle, o tej samej godzinie, organizacja non-profit PlanetPlay zaprezentuje Green Games Showcase. Ten pokaz skupi się na grach poruszających tematykę zrównoważonego rozwoju.

Weekend growych emocji zakończy niedziela, 8 czerwca, z mocnym akcentem ze strony giganta z Redmond. O godzinie 19:00 czasu polskiego rozpocznie się Xbox Games Showcase 2025. Microsoft przedstawi plany dotyczące gier, które trafią do miłośników Xboxa. Po zakończeniu głównej prezentacji Xboxa, odbędzie się dedykowany pokaz The Outer Worlds 2 Direct.

Ostatni na liście, PC Gaming Show, odbędzie się 8 czerwca o godzinie 21:00. Tam zobaczymy produkcje, które zaplanowano na komputery osobiste.