Wielki otwarty świat, motocykl i spadochron. Następne przygody Lary Croft mogą się bardzo różnić od poprzednich

Wygląda na to, że w następnej odsłonie swoich przygód Lara Croft trafi do Indii. Tomb Raider ma rozgrywać się w otwartym świecie, zaoferuje rozległe obszary, które pani archeolog będzie przemierzała na motocyklu, a niekiedy skorzysta także ze spadochronu.

Nowy Tomb Raider ma być wielkim postępem względem poprzednich edycji gry

Nowe wieści pochodzą od znanego insidera, którym jest V Scooper. Ma on już na koncie wiele celnych przecieków dotyczących filmów, a więc jego wiarygodność jest spora. Jednak, jak to w przypadku takich informacji, dopiero kiedy potwierdzi je producent, będą pewne. Jednak sami przyznacie, że to wszystko brzmi intrygująco.

