Tomb Raider: Definitive Edition niespodziewanie zadebiutowało na PC

Jak wspomnieliśmy wyżej, pecetowa wersja Tomb Raider: Definitive Edition dostępna jest obecnie tylko w Microsoft Store. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas pojawi się również w innych sklepach, w tym m.in. na Steam. Jeśli więc planowaliście zakup wspomnianej produkcji na platformie Valve, to być może warto wstrzymać się jeszcze chwilę z zakupem.

Na koniec przypomnijmy, że gra Tomb Raider zadebiutowała w marcu 2013 roku na PC, PlayStation 3 i Xbox 360. W styczniu 2014 roku na PlayStation 4 i Xbox One ukazała się natomiast wspomniana wersja Definitive Edition. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat rebootu popularnej serii, to zapraszamy Was do lektury: Tomb Raider: Definitive Edition – recenzja.