Wielki kinowy hit zmierza na HBO Max. Ale czy będzie również w polskiej ofercie?

Ogłoszono wielką premierę na platformie.

Jedna z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy wreszcie będzie możliwy do obejrzenia w domu. Film Wielki Marty, który jeszcze niedawno walczył o Oscary, już 24 kwietnia pojawi się w ofercie HBO Max. Wielki Marty – data premiery na HBO Max, ale prawdopodobnie nie w Polsce Chociaż w sieci pojawiły się już artykuły o pojawieniu się filmu na HBO Max, to prawdopodobnie podana data nie obejmuje Polski. Na naszym rynku platforma HBO Max nie ma podpisanej umowy z A24 to pierwszeństwo w premierach filmu na VOD. Tym samym takie produkcje studia, jak Materialiści, Eddington lub Smashing Machine wciąż nie są obecne w ramach subskrypcji na żadnej z platform streamingowych. Prawdopodobnie więc Wielki Marty nie pojawi się w drugiej połowie kwietnia w bibliotece polskiego HBO Max.

Produkcja zadebiutowała w amerykańskich kinach w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i szybko przyciągnęła uwagę zarówno widzów, jak i krytyków. Historia skupia się na Martym Mauserze, charyzmatycznym i niezwykle ambitnym zawodniku, który marzy o tym, by zostać najlepszym tenisistą stołowym na świecie. Akcja filmu została osadzona w realiach lat pięćdziesiątych, co nadaje całości wyjątkowego klimatu. W głównej roli wystąpił Timothée Chalamet, któremu partnerują Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow oraz Tyler Okonma. Na ekranie pojawiają się także Kevin O’Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher i Emory Cohen. Za reżyserię odpowiada Josh Safdie, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy projekt realizowany bez współpracy z bratem Bennym. Wcześniej duet Safdie zasłynął filmam Nieoszlifowanych diamentów oraz Good Time.

GramTV przedstawia:

Jeszcze przed szeroką premierą Wielki Marty zaliczył bardzo mocny start w ograniczonej dystrybucji. Wyświetlany na zaledwie kilku ekranach w Nowym Jorku i Los Angeles, osiągnął imponujący wynik na pojedyncze kino, co tylko podkręciło oczekiwania wobec premiery ogólnokrajowej. Film został zauważony także podczas sezonu nagród. Produkcja otrzymała nominacje do Złotych Globów, w tym za najlepszy film w kategorii komedii lub musicalu, scenariusz oraz rolę Chalameta. Jeszcze większym wyróżnieniem było dziewięć nominacji do Oscarów, choć ostatecznie tytuł nie zdobył żadnej statuetki. Wielki Marty - recenzja filmu. Najlepszy film 2025 roku?

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.