Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki kinowy hit zmierza na HBO Max. Ale czy będzie również w polskiej ofercie?

Radosław Krajewski
2026/03/21 08:00
0
0

Ogłoszono wielką premierę na platformie.

Jedna z najgłośniejszych premier ostatnich miesięcy wreszcie będzie możliwy do obejrzenia w domu. Film Wielki Marty, który jeszcze niedawno walczył o Oscary, już 24 kwietnia pojawi się w ofercie HBO Max.

Wielki Marty – data premiery na HBO Max, ale prawdopodobnie nie w Polsce

Chociaż w sieci pojawiły się już artykuły o pojawieniu się filmu na HBO Max, to prawdopodobnie podana data nie obejmuje Polski. Na naszym rynku platforma HBO Max nie ma podpisanej umowy z A24 to pierwszeństwo w premierach filmu na VOD. Tym samym takie produkcje studia, jak Materialiści, Eddington lub Smashing Machine wciąż nie są obecne w ramach subskrypcji na żadnej z platform streamingowych. Prawdopodobnie więc Wielki Marty nie pojawi się w drugiej połowie kwietnia w bibliotece polskiego HBO Max.

Produkcja zadebiutowała w amerykańskich kinach w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i szybko przyciągnęła uwagę zarówno widzów, jak i krytyków. Historia skupia się na Martym Mauserze, charyzmatycznym i niezwykle ambitnym zawodniku, który marzy o tym, by zostać najlepszym tenisistą stołowym na świecie. Akcja filmu została osadzona w realiach lat pięćdziesiątych, co nadaje całości wyjątkowego klimatu.

W głównej roli wystąpił Timothée Chalamet, któremu partnerują Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow oraz Tyler Okonma. Na ekranie pojawiają się także Kevin O’Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher i Emory Cohen. Za reżyserię odpowiada Josh Safdie, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy projekt realizowany bez współpracy z bratem Bennym. Wcześniej duet Safdie zasłynął filmam Nieoszlifowanych diamentów oraz Good Time.

GramTV przedstawia:

Jeszcze przed szeroką premierą Wielki Marty zaliczył bardzo mocny start w ograniczonej dystrybucji. Wyświetlany na zaledwie kilku ekranach w Nowym Jorku i Los Angeles, osiągnął imponujący wynik na pojedyncze kino, co tylko podkręciło oczekiwania wobec premiery ogólnokrajowej.

Film został zauważony także podczas sezonu nagród. Produkcja otrzymała nominacje do Złotych Globów, w tym za najlepszy film w kategorii komedii lub musicalu, scenariusz oraz rolę Chalameta. Jeszcze większym wyróżnieniem było dziewięć nominacji do Oscarów, choć ostatecznie tytuł nie zdobył żadnej statuetki.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/marty-supreme-hbo-max-release-date-timothee-chalamet-1236619664/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
streaming
HBO Max
Timothée Chalamet
A24
Marty Supreme
Wielki Marty
Josh Safdie
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112