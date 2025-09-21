Wielki kinowy hit za chwilę trafi na VOD. Film ma datę premiery na streamingu

To jedna z najbardziej dochodowych produkcji tego roku.

Warner Bros. szykuje się do udostępnienia najnowszej odsłony popularnej serii horrorów Obecność w formie cyfrowej. Według oficjalnych informacji, Obecność 4: Ostatnie namaszczenie pojawi się na platformach VOD i w dystrybucji cyfrowej w Ameryce od 21 października. Produkcja będzie dostępna do zakupu i wypożyczenia m.in. w serwisach Amazon Prime Video, iTunes, Vudu oraz Google Play Movies & TV. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie – data premiery filmu na VOD Dziewiąta część uniwersum Obecności miała swoją kinową premierę 5 września. Od tego czasu film nie tylko przyciągnął tłumy widzów, ale również pobił rekord otwarcia całej serii. Tylko w Ameryce Ostatnie namaszczenie zarobiło już ponad 138 milionów dolarów i według prognoz do końca dystrybucji krajowej wynik może sięgnąć nawet 195 milionów dolarów.

Produkcja ma także imponujące osiągnięcia globalne. Na całym świecie film zarobił już 362,3 milionów dolarów, co czyni go drugą najbardziej dochodową częścią serii Obecności. Jest to również obecnie czternasty film z największymi wpływami w tym roku. Warto jednak podkreślić, że Warner Bros. już zarabia na swojej produkcji, której budżet wyniósł zaledwie 55 mln dolarów.

GramTV przedstawia:

Akcja nowego filmu dzieje się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Ed i Lorraine Warrenowie przeszli na emeryturę po tym, jak Ed doznał zawału serca. Muszą jednak wznowić swoją aktywność jako demonologów, aby pomóc Jackowi i Janes Smurlom, którzy niedawno przeprowadzili się do nowego, wymarzonego domu. Szybko odkrywają, że jest on nawiedzony i to przez potężną demoniczną istotę. W swoich kultowych rolach powrócili Patrick Wilson oraz Vera Farmiga. Obok głównych gwiazd, w filmie zobaczymy także Mię Tomlinson i Bena Hardy’ego w rolach córki Warrenów, Judy, i jej chłopaka Tony’ego Spery. Na ekranie pojawiają się również Steve Coulter jako ksiądz Gordon, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton oraz Shannon Kook. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie – recenzja filmu. Lustereczko powiedz przecie…

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.