Towerborne 1.0 już w Game Passie. Pełna wersja RPG od Stoic Studio

Mikołaj Berlik
2026/02/26 11:20
Microsoft ponownie rozszerza ofertę.

Od dziś subskrybenci Xbox Game Pass mogą sprawdzić kompletną wersję Towerborne – RPG akcji typu side-scroller, które stawia na dynamiczną walkę i współpracę między graczami. Stoic Studio wykorzystało czas spędzony we wczesnym dostępie, aby dopracować balans i rozbudować zawartość.

Towerborne
Towerborne

Towerborne – co nowego w wersji 1.0?

Przejście do pełnej wersji Towerborne to nie tylko zmiana numeracji, ale szereg istotnych nowości. Gracze otrzymują dostęp do głównego wątku, który wystarcza na ponad 15 godzin rozgrywki. Pojawi się też nowy system nagród umożliwiający pozyskanie przedmiotów kosmetycznych bezpośrednio z misji i postępów w grze. W łatce możemy znaleźć szereg zmian typu Quality of Life, które sprawiają, że poruszanie się po świecie i zarządzanie ekwipunkiem jest znacznie płynniejsze.

Towerborne to wciągająca gra RPG typu side-scrolling. Powróć jako Ace, nieśmiertelny wojownik, który odrodził się, aby bronić Belfry przed ciemnością poza jej murami. Podróżuj po rozpadającym się świecie, odkryj tajemnicę upadłego Miasta Liczb i powstrzymaj zepsucie zagrażające przetrwaniu ludzkości.

Gra jest dostępna na konsolach Xbox Series X/S, PC oraz za pośrednictwem chmury dla posiadaczy abonamentów Ultimate, Premium oraz PC Game Pass.

GramTV przedstawia:

Warto pamiętać, że wraz z końcem miesiąca, czyli 28 lutego, z oferty Game Pass zniknie kilka głośnych tytułów. Jeśli planowaliście sprawdzić takie gry jak Monster Train, Injustice 2, Middle Earth: Shadow of War czy Expeditions: A MudRunner Game, pozostało na to zaledwie kilkadziesiąt godzin.

Po debiucie wersji 1.0 twórcy Towerborne planują dalsze wsparcie gry w modelu sezonowym. Niestety, na ten moment nie potwierdzono, kiedy dokładnie pojawią się pierwsze duże dodatki po premierze, więc gracze muszą nacieszyć się dostępną od dziś kampanią. Przypomnijmy, że ostatnio do usługi również trafił nowy tytuł.

Tagi:

News
PC
Xbox Game Pass
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
RPG akcji
Towerborne
