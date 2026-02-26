Towerborne 1.0 już w Game Passie. Pełna wersja RPG od Stoic Studio

Od dziś subskrybenci Xbox Game Pass mogą sprawdzić kompletną wersję Towerborne – RPG akcji typu side-scroller, które stawia na dynamiczną walkę i współpracę między graczami. Stoic Studio wykorzystało czas spędzony we wczesnym dostępie, aby dopracować balans i rozbudować zawartość.

Towerborne – co nowego w wersji 1.0?

Przejście do pełnej wersji Towerborne to nie tylko zmiana numeracji, ale szereg istotnych nowości. Gracze otrzymują dostęp do głównego wątku, który wystarcza na ponad 15 godzin rozgrywki. Pojawi się też nowy system nagród umożliwiający pozyskanie przedmiotów kosmetycznych bezpośrednio z misji i postępów w grze. W łatce możemy znaleźć szereg zmian typu Quality of Life, które sprawiają, że poruszanie się po świecie i zarządzanie ekwipunkiem jest znacznie płynniejsze.