Path of Exile z wyczekiwanymi zmianami. Fani drugiej odsłony wciąż czekają na takie poprawki

Najnowsza liga w Path of Exile (1.0) skupia się na tzw. Quality of Life, czyli poprawkach usprawniających codzienną rozgrywkę. Twórcy wyeliminowali kilka absurdalnych problemów, które do tej pory potrafiły doprowadzić graczy do szału.
Path of Exile – nowa aktualizacja już niedługo
Najważniejszą zmianą dla wielu fanów Path of Exile będzie nowy system interakcji z kapliczkami. Do tej pory próba aktywowania wzmocnienia w środku hordy potworów często kończyła się śmiercią, bo kursor „łapał” przeciwników zamiast obiektu. Kapliczki mają teraz priorytet nad potworami. Kliknięcie w grupę wrogów stojących na kapliczce zawsze poskutkuje jej aktywacją, co oszczędzi graczom upokarzających zgonów podczas próby zdobycia buffa.
Nie jest to oczywiście jedyna zmiana. Wymiana walut doczekała się usprawnień, które doceni każdy, kto spędza godziny na ulepszaniu ekwipunku. W oknie wymiany będzie można przypiąć konkretne przedmioty do zakładki „ulubione”, co eliminuje żmudne wyszukiwanie ich na liście. Do tego nareszcie będzie można mieć otwarte okno wymiany i skrytkę jednocześnie. Proces oddawania kart po nagrody został skrócony o kilka zbędnych kliknięć.
Twórcy postanowili odświeżyć proces przechodzenia gry, dodając ponad 20 unikalnych pomieszczeń w trakcie kampanii. Każde z nich zawiera nowych przeciwników i dedykowane nagrody, co ma uprzyjemnić tworzenie kolejnych postaci.
Choć ogłoszone zmiany dotyczą wyłącznie pierwszej części Path of Exile, fani spekulują, że mechaniki te (szczególnie priorytetyzacja kliknięć i usprawniony handel) trafią również do Path of Exile 2. Możliwe, że zobaczymy je w ramach dużej aktualizacji 0.5.0, która spodziewana jest na początku maja 2026 roku.
