Path of Exile z wyczekiwanymi zmianami. Fani drugiej odsłony wciąż czekają na takie poprawki

Najnowsza liga w Path of Exile (1.0) skupia się na tzw. Quality of Life, czyli poprawkach usprawniających codzienną rozgrywkę. Twórcy wyeliminowali kilka absurdalnych problemów, które do tej pory potrafiły doprowadzić graczy do szału.

Path of Exile – nowa aktualizacja już niedługo

Najważniejszą zmianą dla wielu fanów Path of Exile będzie nowy system interakcji z kapliczkami. Do tej pory próba aktywowania wzmocnienia w środku hordy potworów często kończyła się śmiercią, bo kursor „łapał” przeciwników zamiast obiektu. Kapliczki mają teraz priorytet nad potworami. Kliknięcie w grupę wrogów stojących na kapliczce zawsze poskutkuje jej aktywacją, co oszczędzi graczom upokarzających zgonów podczas próby zdobycia buffa.