Wielki hit za darmo. Gra w prezencie na Steam

Co za niesamowity dzień dla graczy pecetowych. Dopiero co odebraliśmy dwie kolejne darmówki w Epic Games Store, a swój cyberpunkowy prezent przygotowało również Lenovo Gaming we współpracy z Gamesplanet. Valve nie chciało być gorsze i udostępniło jeszcze jedną całkowicie darmową grę na Steam. Tym tytułem jest kultowe Borderlands 2, czyli jedna z najlepszych pierwszoosobowych strzelanek od studia Gearbox Software. Jeżeli jeszcze nie macie w swojej bibliotece na Steam tej gry, warto odebrać ją już teraz za darmo.

Rozpoczyna się nowa era strzelania i zbierania łupów. Graj jako jeden z czterech Vault Hunterów, na których czekają niebezpieczne potwory, groźni psychole i złowrogi geniusz Handsome Jack. Zupełnie nowe postaci i zupełnie nowe klasy: Cztery zupełnie nowe grywalne klasy — w tym Siren, Commando, Gunzerker i Assassin. Wciel się w rolę Gunzerkera, którego wysoce śmiercionośne umiejętności pozwalają mu na wyposażenie dwóch dowolnych broni znalezionych w grze. Dziel się swoimi przygodami z przyjaciółmi zarówno przez Internet jak i przez sieć lokalną. Borderlands 2 posiada spójny system, dzięki któremu możesz dołączać i wychodzić z kampanii dowolną liczbę razy bez konieczności ponownego uruchamiania gry. Zdemaskuj złowrogą naturę korporacji Hyperion i zmierz się ze sprawcą największego oszustwa we wszechświecie — nikczemnym prezesem Hyperionu, Handsome Jackiem.

Borderlands 2 za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem darmowego Borderlands 2 na Steam, to udajcie się na tę stronę i kliknijcie „Dodaj do konta”. Gra zostanie przypisana do Waszej biblioteki. Promocja trwa tylko do 8 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego.