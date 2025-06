Kolejna gra za darmo na Steam. Cyberpunkowe RPG do odebrania w prezencie, ale trzeba się pośpieszyć

Kilka miesięcy temu Lenovo Gaming rozpoczęło rozdawanie darmowych gier, które można przypisać na Steam. Promocja właśnie powraca i już dzisiaj wieczorem gracze będą mogli skorzystać z kolejnej oferty i odebrać darmową grę w prezencie. Tym razem za darmo do zdobycia będzie The Ascent, czyli doceniony RPG od studia Neon Giant, osadzony w cyberpunkowym świecie. Promocja ograniczona jest liczbą dostępnych kluczy, więc warto się pośpieszyć i odebrać grę, zanim będzie za późno. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje niezbędne do odebrania darmowego klucza do The Ascent.

The Ascent to gra RPG dla jednego i wielu graczy osadzona w cyberpunkowym świecie Veles. Witaj w arkologii Grupy Ascent, sięgającej samego nieba metropolii pod korporacyjnym zarządem, która gości przybyszy z całej galaktyki. Wcielisz się w rolę zadłużonego pracownika – niewolnika firmy władającej wszystkim i wszystkimi w twoim dystrykcie. Pewnego dnia rozpoczyna się ciąg katastrofalnych wydarzeń: Grupa Ascent, najpotężniejsza megakorporacja na planecie, bankrutuje w tajemniczych okolicznościach, a przetrwanie twojego dystryktu stoi pod znakiem zapytania. Nie ma innego wyboru. Musisz uzbroić się po zęby i odkryć przyczynę chaosu.

Kolejna darmowa gra na Steama

Aby odebrać The Ascent za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera, który ważny jest do 31 sierpnia bieżącego roku.