Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Premierowa gra w prezencie?

Nie oznacza to jednak, że już teraz nie wiemy, jakie gry będą dostępne za darmo do odebrania przez kolejny miesiąc. Gracze przez cały tydzień wytypowali kilka swoich propozycji, a jedną z najpopularniejszych jest Deathloop od Arkane Studios. W przeszłości sklep rozdawał już gry od tego producenta, żeby tylko wspomnieć o Dishonored.

Równie ciekawy jest drugi z tytułów, którym ma być premierowe Ogu and the Secret Forest. Chociaż produkcja zadebiutowała na Steam w lipcu ubiegłego roku, to właśnie dzisiaj ma odbyć się premiera gry Moonlab Studio w Epic Games Store.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż jeszcze oferuje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać Tiny Tina's Wonderlands, a także Limbo.