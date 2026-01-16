Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki hit SkyShowtime wróci w drugim sezonie. Premiera nowych odcinków jeszcze w 2026?

Jakub Piwoński
2026/01/16 14:10
Bardzo możliwe, że ponowne spotkanie z Tomem Hardym nastąpi jeszcze w tym roku.

Ten serial miał bardzo dobry odbiór zarówno wśród widzów jak i krytyków. Paramount+ oficjalnie potwierdziło kontynuację Strefy gangsterów – produkcji Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą.

Strefa gangsterów
Strefa gangsterów

Strefa gangsterów – pierwsze informacje o sezonie drugim

Decyzja o zamówieniu kolejnych odcinków zapadła błyskawicznie, zaledwie kilka tygodni po premierze finału pierwszego sezonu. Teraz serwis przeszedł do konkretów: nowe epizody są już w produkcji, a ich premiera została wpisana w plany wydawnicze platformy. Co więcej, w specjalnym materiale promującym ofertę Paramount+ na 2026 rok zapowiedź drugiego sezonu padła wprost z ust Helen Mirren, jednej z gwiazd serialu. Aktorka, zapowiadając nadchodzące premiery, wymieniła Strefę gangsterów obok takich tytułów jak Star Trek: Starfleet Academy czy Yellowstone: The Madison, określając najbliższy rok jako „największy w historii” platformy.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że w Strefie gangsterów Tom Hardy wciela się w doświadczonego gangstera, który próbuje utrzymać kruche porozumienie między rywalizującymi frakcjami londyńskiego półświatka, balansując między lojalnością wobec „rodziny” a własnym kodeksem zasad. Choć na dokładną datę premiery trzeba jeszcze poczekać, wszystko wskazuje na to, że serial wróci pod koniec 2026 roku – najpewniej w trzecim lub czwartym kwartale. W nowych odcinkach zobaczymy ponownie Toma Hardy’ego, Pierce’a Brosnana i Helen Mirren, a obsadę wzmocnią Johnny Flynn (Ripley) oraz Ophelia Lovibond (Minx). W Polsce drugi sezon, podobnie jak pierwszy, trafi na SkyShowtime.

Źródło:https://screenrant.com/guy-ritchie-mobland-season-2-2026-release-paramount-plus-tease/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 15:12

Fajnie. Role Hardy'ego, Mirren i Brosnana świetne. Czekam.




