Wielki hit SkyShowtime wróci w drugim sezonie. Premiera nowych odcinków jeszcze w 2026?

Bardzo możliwe, że ponowne spotkanie z Tomem Hardym nastąpi jeszcze w tym roku.

Ten serial miał bardzo dobry odbiór zarówno wśród widzów jak i krytyków. Paramount+ oficjalnie potwierdziło kontynuację Strefy gangsterów – produkcji Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą.

Strefa gangsterów – pierwsze informacje o sezonie drugim

Decyzja o zamówieniu kolejnych odcinków zapadła błyskawicznie, zaledwie kilka tygodni po premierze finału pierwszego sezonu. Teraz serwis przeszedł do konkretów: nowe epizody są już w produkcji, a ich premiera została wpisana w plany wydawnicze platformy. Co więcej, w specjalnym materiale promującym ofertę Paramount+ na 2026 rok zapowiedź drugiego sezonu padła wprost z ust Helen Mirren, jednej z gwiazd serialu. Aktorka, zapowiadając nadchodzące premiery, wymieniła Strefę gangsterów obok takich tytułów jak Star Trek: Starfleet Academy czy Yellowstone: The Madison, określając najbliższy rok jako „największy w historii” platformy.