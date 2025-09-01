Wielki hit Netflixa z pierwszymi recenzjami. Czy to spektakularny powrót uwielbianego potwora?

Światowa premiera długo wyczekiwanej adaptacji Frankensteina autorstwa Guillermo del Toro odbyła się na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Dla Netflixa to jedna z najważniejszych produkcji drugiej połowy bieżącego roku. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć nowe plakaty widowiska, a teraz do sieci trafiły pierwsze recenzje, które nie są aż tak dobre, jak można byłoby oczekiwać.

Frankenstein – pierwsze recenzje już w sieci

Odbiór filmu okazał się wyjątkowo różnorodny. Część krytyków uznała Frankensteina za wielki sukces i wybitne osiągnięcie, podkreślając wizję reżysera i kunszt produkcji. Inni recenzenci nie kryli rozczarowania, a jeden z nich posunął się do szczególnie surowej oceny, nazywając dzieło „ociężałą, nużącą mordęgą”.