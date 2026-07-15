Wielka zmiana w szykowanym reboocie serii science fiction. Gwiazda Marvela zrezygnowała z produkcji, ale zastąpi ją inna

Film już na starcie ma drobne problemy z obsadą.

Bradley Cooper może stanąć na czele kolejnej filmowej odsłony G.I. Joe. Według najnowszych doniesień aktor jest brany pod uwagę jako następca Chrisa Hemswortha, który zrezygnował z udziału w projekcie przygotowywanym przez Danny’ego McBride’a. G.I. Joe – Bradley Cooper ma zagrać główną rolę w szykowanym reboocie serii Nowy film z uniwersum G.I. Joe może przejść istotną zmianę obsadową jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Jak informuje serwis Nexus Point News, Chris Hemsworth nie jest już związany z produkcją. Powody odejścia aktora nie zostały ujawnione. Paramount Pictures ma natomiast rozważać powierzenie głównej roli Bradleyowi Cooperowi. Na tym etapie nie doszło jednak do oficjalnego podpisania umowy, dlatego informacje należy traktować jako niepotwierdzone doniesienia branżowe.

Za scenariusz nowej adaptacji odpowiada Danny McBride, który zdradził pierwsze szczegóły projektu podczas rozmowy w podcaście Happy Sad Confused. Chociaż twórca kojarzony jest przede wszystkim z produkcjami komediowymi, jego wersja G.I. Joe nie ma być komedią. Film ma przyjąć bardziej przyziemną formę, łącząc kino akcji z elementami thrillera i science fiction. Centralną postacią historii będzie Duke, który wraz z grupą pozostałych członków G.I. Joe trafi do Springfield. Pozornie zwyczajne miasto skrywa poważną tajemnicę, ponieważ jego mieszkańcy są związani z organizacją Cobra.

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McBride przyznał również, że jest wieloletnim fanem marki. W dzieciństwie śledził zarówno serial animowany, jak i komiksy, a fascynacja G.I. Joe miała być dla niego silniejsza nawet od zainteresowania Gwiezdnymi wojnami. Twórca zachował także swoją kolekcję figurek. Zdjęcia do filmu mogą rozpocząć się w 2027 roku, chociaż Paramount nie ogłosił jeszcze oficjalnego harmonogramu produkcji. Na początku 2026 roku pojawiły się informacje, że Paramount rozwijał równolegle dwa pomysły na nową odsłonę G.I. Joe. Nad osobnymi wersjami pracowali Danny McBride oraz Max Landis. Studio ostatecznie zrezygnowało z propozycji przygotowanej przez Landisa i skoncentrowało się na scenariuszu McBride’a. Zaangażowanie Bradleya Coopera nie byłoby pierwszym spotkaniem aktora z McBride’em. Cooper wystąpił gościnnie jako Elijah Gemstone w serialu Prawi Gemstonowie. Aktor znany jest między innymi z Narodzin gwiazdy, Snajpera oraz roli Rocketa w Strażnikach Galaktyki. Chris Hemsworth był wcześniej wskazywany jako kandydat do głównej roli, ale nie wiadomo, dlaczego opuścił produkcję. Nie potwierdzono również oficjalnie, czy Bradley Cooper zagra Duke’a, choć to właśnie ta postać ma znajdować się w centrum historii. Paramount nie ogłosił jeszcze daty premiery nowego G.I. Joe.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.