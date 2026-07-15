Musk powalczy o Oscara. Ale nie tak, jak przypuszczacie

Elon Musk nie zamierza stawać przed kamerą jako aktor. O Oscara może jednak powalczyć film dokumentalny jemu poświęcony.

Po kilku latach pracy i licznych opóźnieniach dokument Musk w reżyserii Alexa Gibneya w końcu doczekał się daty premiery. Film trafi do amerykańskich kin 16 października, a wcześniej ma zostać pokazany na najważniejszych jesiennych festiwalach filmowych, takich jak Wenecja, Telluride czy Toronto.

Twórcy mierzą znacznie wyżej niż kategoria dokumentalna. Jaki będzie film o Musku?

Największą ciekawostką jest jednak oscarowa strategia dystrybutora. Choć Musk naturalnie będzie ubiegał się o nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, studio Bleecker Street zamierza zgłosić go również do wszystkich pozostałych kategorii, w tym do Oscara za najlepszy film. To wyjątkowo ambitny plan. W historii nagród Akademii żaden pełnometrażowy dokument nie otrzymał dotąd nominacji w najważniejszej kategorii.