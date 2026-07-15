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Musk powalczy o Oscara. Ale nie tak, jak przypuszczacie

Jakub Piwoński
2026/07/15 09:00
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Elon Musk nie zamierza stawać przed kamerą jako aktor. O Oscara może jednak powalczyć film dokumentalny jemu poświęcony.

Po kilku latach pracy i licznych opóźnieniach dokument Musk w reżyserii Alexa Gibneya w końcu doczekał się daty premiery. Film trafi do amerykańskich kin 16 października, a wcześniej ma zostać pokazany na najważniejszych jesiennych festiwalach filmowych, takich jak Wenecja, Telluride czy Toronto.

Elon Musk
Elon Musk

Twórcy mierzą znacznie wyżej niż kategoria dokumentalna. Jaki będzie film o Musku?

Największą ciekawostką jest jednak oscarowa strategia dystrybutora. Choć Musk naturalnie będzie ubiegał się o nominację w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, studio Bleecker Street zamierza zgłosić go również do wszystkich pozostałych kategorii, w tym do Oscara za najlepszy film. To wyjątkowo ambitny plan. W historii nagród Akademii żaden pełnometrażowy dokument nie otrzymał dotąd nominacji w najważniejszej kategorii.

Reżyser Alex Gibney pracował nad projektem od ponad czterech lat. Początkowo dokument miał zadebiutować już podczas festiwalu w Cannes w 2024 roku, jednak premiera została przesunięta. Powodem były kolejne wydarzenia z życia Muska, które twórca postanowił uwzględnić w filmie.

GramTV przedstawia:

Produkcja ma być szeroko zakrojoną analizą człowieka stojącego za publicznym wizerunkiem miliardera. Co istotne, sam Elon Musk udzielił twórcom wielu wywiadów, choć nie wiadomo, czy z perspektywy czasu nie będzie żałował udziału w projekcie. Gibney w przeszłości wielokrotnie krytykował przedsiębiorcę, zwłaszcza po jego publicznym poparciu dla Donalda Trumpa.

Alex Gibney należy do najbardziej cenionych twórców filmów dokumentalnych. W swoim dorobku ma między innymi nagrodzony Oscarem Taxi to the Dark Side, a także głośne produkcje Enron: The Smartest Guys in the Room oraz Totally Under Control, poświęcony reakcji administracji USA na pandemię COVID-19.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/14/alex-gibneys-musk-documentary-sets-oscar-ambitions-with-best-picture-campaign-october-16-release-date

Tagi:

Popkultura
film
dokument
film dokumentalny
Elon Musk
Oscary
nagrody filmowe
Alex Gibney
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112