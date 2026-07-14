To oficjalne: Star Trek powróci z nową serią w tym roku z okazji 60-lecia uniwersum

Obchody 60. rocznicy Star Trek będą okazją do gruntownego odświeżenia komiksowej oferty wydawnictwa IDW Publishing. Pierwszym elementem nowego otwarcia zostanie specjalny zeszyt rocznicowy, który wprowadzi czytelników do kolejnej serii zatytułowanej po prostu Star Trek. Jej główną bohaterką będzie kapitan Siedem z Dziewięciu, dowodząca załogą Enterprise.

Jesienią 2026 roku wydawnictwo IDW Publishing rozpocznie nowy rozdział komiksowego uniwersum Star Trek. Jedną z najważniejszych premier będzie Star Trek: Zero Point, seria skupiająca się na Raffi Musiker, która obejmie dowództwo nad USS Endeavour.

Te misje nie są jednak wyprawami badawczymi, lecz ryzykowną grą. Gdy systemy zaczynają zawodzić, napięcie rośnie, a kolejne operacje wymykają się spod kontroli, Raffi musi zdecydować, komu zaufać. Własnej załodze czy maszynie, która wskazuje jej drogę.

Seria powiązana ze Star Trek z 2026 roku rozpoczyna się właśnie tutaj. Raffi Musiker obejmuje dowództwo nad USS Endeavour i natychmiast otrzymuje tajną dyrektywę Gwiezdnej Floty. Musi postępować zgodnie ze wskazówkami potężnej, niesprawdzonej sztucznej inteligencji, która potrafi przewidywać zagrożenia, zanim się pojawią.

Historia rozpocznie się na Księżycu, gdzie znajduje się cmentarzysko statków kosmicznych. Raffi, nadal zmagająca się z konsekwencjami wcześniejszych porażek, otrzyma tajną dyrektywę Gwiezdnej Floty. Jej zadaniem będzie wykonywanie poleceń potężnej, lecz niesprawdzonej sztucznej inteligencji o imieniu Sybil, która potrafi przewidywać zagrożenia, zanim te staną się rzeczywistością. Kolejne operacje szybko zaczną wymykać się spod kontroli. Systemy statku będą zawodzić, presja spadnie na całą załogę, a Raffi stanie przed koniecznością wyboru pomiędzy zaufaniem do swoich ludzi a podporządkowaniem się decyzjom maszyny.

Pierwszy numer Star Trek: Zero Point trafi do sprzedaży 14 października 2026 roku. Scenariusz przygotuje Charlie Jane Anders, laureatka nagród Nebula i Hugo, natomiast za oprawę graficzną odpowiada Isaac Sánchez González, znany między innymi z pracy nad komiksami Wojownicze Żółwie Ninja oraz Godzilla.

Miesiąc później własną opowieść otrzyma Raffi Musiker, partnerka Siedem z Dziewięciu, znana widzom przede wszystkim z serialu Star Trek: Picard. Bohaterka stanie na czele załogi USS Endeavour i wyruszy na misję, której wynik może całkowicie odmienić przyszłość Federacji.

Wydawnictwo nie ujawniło jeszcze pełnego składu załogi Endeavour. Wiadomo jednak, że u boku Raffi pojawi się Tendi, oriońska oficer naukowa znana z animowanego serialu Star Trek: Lower Decks.

Nie mogę się doczekać, aż wszyscy wyruszą w tę podróż razem z Raffi, Sybil i załogą Endeavour – powiedziała Charlie Jane Anders.

Jednym z najważniejszych motywów Star Trek: Zero Point będzie rosnąca rola sztucznej inteligencji oraz pytanie o to, czy technologia powinna pomagać ludziom w interpretowaniu otaczającego ich świata. Sybil nie ma być jedynie typowym komputerowym przeciwnikiem. Sama maszyna może nie wiedzieć, czy jej działania prowadzą do ocalenia Federacji, czy do jej zagłady.

Czy Sybil można zaufać? Czy powinniśmy ufać technologii, która pomaga nam zrozumieć świat? Star Trek ma długą tradycję przedstawiania złowrogich komputerów, ale pojawiały się w nim również życzliwe postacie, takie jak Data i Doktor. Kim zatem jest Sybil? Nawet ona sama nie jest jeszcze tego całkowicie pewna – wyjaśniła scenarzystka.

Raffi Musiker zadebiutowała w pierwszym sezonie Star Trek: Picard. W kolejnych odcinkach bohaterka mierzyła się z uzależnieniem, utratą pozycji oraz osobistymi porażkami, stopniowo odzyskując miejsce w Gwiezdnej Flocie. Związała się również z Siedem z Dziewięciu, a w finale serialu została przydzielona do nowo oddanego do służby Enterprise NCC-1701-G.

Nowa seria pozwoli Raffi po raz pierwszy stać się główną bohaterką. Czytelnicy zobaczą ją nie jako członkinię załogi innego kapitana, lecz jako dowódczynię odpowiedzialną za statek, ludzi oraz decyzje mogące wpłynąć na los całej Federacji.

IDW Publishing posiada prawa do tworzenia komiksów Star Trek od 20 lat. Wydawnictwo rozwijało markę również w okresie pomiędzy zakończeniem serialu Enterprise w 2005 roku a premierą Discovery w 2017 roku. W jego katalogu znalazły się historie oparte na niemal wszystkich odsłonach serii, w tym na linii fabularnej rozpoczętej przez film JJ Abramsa z 2009 roku.

W 2022 roku ukazał się czterechsetny komiks Star Trek oraz rozpoczęły się serie Star Trek i Star Trek: Defiant. Po ich zakończeniu wydawnictwo kontynuowało rozwijanie uniwersum między innymi za sprawą Star Trek: The Last Starship, opowieści o przywróconym do życia kapitanie Kirku działającym w XXX wieku. Seria zakończy się na dwunastym numerze.