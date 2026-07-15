Stworzyli razem przełomowe science fiction. Tak Steven Spielberg i Laura Dern żegnają Sama Neilla

Niedawno informowaliśmy o śmierci Sama Neilla, wybitnego aktora znanego przede wszystkim z charakterystycznych ról w horrorach i filmach science fiction. Po jego odejściu głos zabrali Steven Spielberg oraz Laura Dern, którzy przez lata współtworzyli z nim rodzinę Parku Jurajskiego.
Laura Dern i Steven Spielberg żegnają Sama Neilla i dziękują za Alana Granta
Śmierć Sama Neilla niewątpliwie poruszyła fanów kina na całym świecie. Aktor zapisał się w historii między innymi rolą Alana Granta w serii Park Jurajski, ale widzowie pamiętają go również z takich produkcji jak W paszczy szaleństwa, Ukryty wymiar, Opętanie, Peaky Blinders. Teraz wzruszające wspomnienia opublikowali jego wieloletni współpracownicy. Najbardziej osobisty hołd złożyła Laura Dern, która przez lata wcielała się w Ellie Sattler.
Sam był moim ukochanym przyjacielem na całe życie. Pokazał mi, czym są lojalność, troska i miłość, zawsze okraszone jego wyjątkowo suchym poczuciem humoru. Był prawdziwym dżentelmenem i wymarzonym partnerem ekranowym. Będę cię kochać na zawsze, doktorze Alanie Grancie.
Kilka słów poświęcił mu również Steven Spielberg, który obsadził Neilla w roli Alana Granta w Parku Jurajskim.
Jestem wdzięczny Rogerowi Donaldsonowi, Gillian Armstrong, Grahamowi Bakerowi i Phillipowi Noyce'owi za obsadzenie Sama w rolach, w których był tak znakomity, że zwróciły moją uwagę i doprowadziły do tego, że zagrał doktora Alana Granta w Parku Jurajskim. Sam był niezwykle otwartym współpracownikiem. Zagranie bohatera, który sprawiał wrażenie, że dzieci są hałaśliwe i uciążliwe, było dla niego wyzwaniem, ponieważ prywatnie był kochającym ojcem. Uwielbiałem pracować z nim przy wszystkich filmach z serii Jurassic. Razem z Laurą Dern i Jeffem Goldblumem na zawsze pozostaniemy jurajską rodziną. Sam nigdy nie zostanie zapomniany ani przez nas, ani przez miliony fanów na całym świecie.
GramTV przedstawia:
Do wspomnień dołączył także Jeff Goldblum, publikując wspólne zdjęcie z planu Parku Jurajskiego, natomiast Cillian Murphy nazwał Neilla jednym z najżyczliwszych i najwybitniejszych aktorów, z jakimi miał okazję pracować. Reżyser Jurassic World Dominion, Colin Trevorrow, wspominał z kolei jego spokój, miłość do wina i niezwykłą pewność, którą wnosił do każdej odgrywanej postaci.
Sam Neill pozostawił po sobie dziesiątki znakomitych ról. Dla wielu widzów, w tym także dla autora tych słów, na zawsze pozostanie doktorem Alanem Grantem – naukowcem, który pomógł uczynić Park Jurajski jednym z najważniejszych filmów przygodowych i science fiction w historii kina.
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