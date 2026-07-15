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Stworzyli razem przełomowe science fiction. Tak Steven Spielberg i Laura Dern żegnają Sama Neilla

Jakub Piwoński
2026/07/15 10:00
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Ta śmierć na pewno wstrząsneła Hollywood.

Niedawno informowaliśmy o śmierci Sama Neilla, wybitnego aktora znanego przede wszystkim z charakterystycznych ról w horrorach i filmach science fiction. Po jego odejściu głos zabrali Steven Spielberg oraz Laura Dern, którzy przez lata współtworzyli z nim rodzinę Parku Jurajskiego.

Park Jurajski
Park Jurajski

Laura Dern i Steven Spielberg żegnają Sama Neilla i dziękują za Alana Granta

Śmierć Sama Neilla niewątpliwie poruszyła fanów kina na całym świecie. Aktor zapisał się w historii między innymi rolą Alana Granta w serii Park Jurajski, ale widzowie pamiętają go również z takich produkcji jak W paszczy szaleństwa, Ukryty wymiar, Opętanie, Peaky Blinders. Teraz wzruszające wspomnienia opublikowali jego wieloletni współpracownicy. Najbardziej osobisty hołd złożyła Laura Dern, która przez lata wcielała się w Ellie Sattler.

Sam był moim ukochanym przyjacielem na całe życie. Pokazał mi, czym są lojalność, troska i miłość, zawsze okraszone jego wyjątkowo suchym poczuciem humoru. Był prawdziwym dżentelmenem i wymarzonym partnerem ekranowym. Będę cię kochać na zawsze, doktorze Alanie Grancie.

Kilka słów poświęcił mu również Steven Spielberg, który obsadził Neilla w roli Alana Granta w Parku Jurajskim.

Jestem wdzięczny Rogerowi Donaldsonowi, Gillian Armstrong, Grahamowi Bakerowi i Phillipowi Noyce'owi za obsadzenie Sama w rolach, w których był tak znakomity, że zwróciły moją uwagę i doprowadziły do tego, że zagrał doktora Alana Granta w Parku Jurajskim. Sam był niezwykle otwartym współpracownikiem. Zagranie bohatera, który sprawiał wrażenie, że dzieci są hałaśliwe i uciążliwe, było dla niego wyzwaniem, ponieważ prywatnie był kochającym ojcem. Uwielbiałem pracować z nim przy wszystkich filmach z serii Jurassic. Razem z Laurą Dern i Jeffem Goldblumem na zawsze pozostaniemy jurajską rodziną. Sam nigdy nie zostanie zapomniany ani przez nas, ani przez miliony fanów na całym świecie.

GramTV przedstawia:

Do wspomnień dołączył także Jeff Goldblum, publikując wspólne zdjęcie z planu Parku Jurajskiego, natomiast Cillian Murphy nazwał Neilla jednym z najżyczliwszych i najwybitniejszych aktorów, z jakimi miał okazję pracować. Reżyser Jurassic World Dominion, Colin Trevorrow, wspominał z kolei jego spokój, miłość do wina i niezwykłą pewność, którą wnosił do każdej odgrywanej postaci.

Sam Neill pozostawił po sobie dziesiątki znakomitych ról. Dla wielu widzów, w tym także dla autora tych słów, na zawsze pozostanie doktorem Alanem Grantem – naukowcem, który pomógł uczynić Park Jurajski jednym z najważniejszych filmów przygodowych i science fiction w historii kina.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/steven-spielberg-laura-dern-more-pay-emotional-tribute-to-sam-neill-i-will-love-you-forever/

Tagi:

Popkultura
kino
science fiction
Jurassic Park
Steven Spielberg
aktor
Park Jurajski
Sam Neill
Laura Dern
rola w filmie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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