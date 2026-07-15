Stworzyli razem przełomowe science fiction. Tak Steven Spielberg i Laura Dern żegnają Sama Neilla

Niedawno informowaliśmy o śmierci Sama Neilla, wybitnego aktora znanego przede wszystkim z charakterystycznych ról w horrorach i filmach science fiction. Po jego odejściu głos zabrali Steven Spielberg oraz Laura Dern, którzy przez lata współtworzyli z nim rodzinę Parku Jurajskiego.

Laura Dern i Steven Spielberg żegnają Sama Neilla i dziękują za Alana Granta

Śmierć Sama Neilla niewątpliwie poruszyła fanów kina na całym świecie. Aktor zapisał się w historii między innymi rolą Alana Granta w serii Park Jurajski, ale widzowie pamiętają go również z takich produkcji jak W paszczy szaleństwa, Ukryty wymiar, Opętanie, Peaky Blinders. Teraz wzruszające wspomnienia opublikowali jego wieloletni współpracownicy. Najbardziej osobisty hołd złożyła Laura Dern, która przez lata wcielała się w Ellie Sattler.