Wielka zmiana w Apple TV+, która wywołała zamieszanie. Na osłodę jeden z największych kinowych hitów zadebiutuje na platformie

Apple TV+ to teraz po prostu Apple TV, z nową, dynamiczną tożsamością – napisano w oświadczeniu.

Po sześciu latach od premiery Apple zdecydowało się na zmianę wizerunku swojego serwisu streamingowego. Platforma znana dotąd jako Apple TV+ będzie teraz funkcjonować pod nazwą Apple TV. To ta sama nazwa, którą firma wykorzystuje już w odniesieniu do własnych urządzeń i aplikacji.

To pierwsza zmiana nazwy serwisu od jego debiutu w listopadzie 2019 roku, kiedy platforma pojawiła się na rynku takimi tytułami jak The Morning Show. W tym czasie konkurenci Apple, między innymi HBO Max i Paramount+, wielokrotnie zmieniali swoje marki i strategie.

Od momentu uruchomienia Apple TV oryginalne produkcje firmy zdobyły łącznie 553 nagrody i 2 562 nominacje. To właśnie tam powstały takie tytuły jak Ted Lasso, Rozdzielnie, czy Coda, zdobywca Oscara za najlepszy film. W katalogu znajdują się także między innymi Fundacja, Pachinko, oraz For All Mankind.

Zmiana nazwy wywołuje jednak kontrowersje, gdyż usługa znana jako Apple TV od lat funkcjonuje w ekosystemie firmy. Do tej pory wykorzystywana była jedynie jako serwis VOD z płatnymi treściami. Teraz użytkownicy platformy będą musieli uważać, gdyż treści z abonamentu i te dodatkowe płatne będą się ze sobą mieszać bez żadnego dodatkowego oznaczenia dla seriali i filmów oryginalnych Apple.

F1 – data premiery na Apple TV

Wraz z rebrandingiem Apple zapowiedziało premierę swojego największego filmowego sukcesu. Produkcja F1 trafi na Apple TV już 12 grudnia.