Wielka wpadka Marvela. To nie powinno było się wydarzyć

Niedawno Marvel oficjalnie ujawnił, że już w przyszłym miesiącu na Disney+ zadebiutuje Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, czyli najlepiej zarabiający film studia w tym roku. Jednak o wiele głośniej niż o zbliżającej się premierze filmu na streamingu mówi się w kontekście superbohaterskiego uniwersum o niedawnej wpadce, jaka przydarzyła się Marvelowi. Podczas oficjalnego wydarzenia Disney Upfront w Sao Paulo brazylijscy uczestnicy zobaczyli grafikę promującą Avengers: Secret Wars, która jak szybko się okazało, wcale nie pochodziła od studia. Zamiast oficjalnego plakatu zaprezentowano dzieło fana, przedstawiające Kapitana Amerykę, Milesa Moralesa i potężnego Beyondera.
Choć w przeszłości Disney wykorzystywał niekiedy grafiki koncepcyjne czy materiały zastępcze w celach prezentacyjnych, tym razem sytuacja była zupełnie inna. Źródła wskazują, że organizatorzy wydarzenia mogli nieświadomie sięgnąć po fanowską pracę, uznając ją za oficjalny materiał Marvela.
Prawdopodobnie chcieli po prostu wypełnić przestrzeń czymś związanym z Secret Wars i nie zdawali sobie sprawy, że to projekt wykonany przez fana – twierdzi jeden z informatorów.
Część fanów zaczęła zastanawiać się, czy pojawienie się na plakacie Moralesa i Beyondera może sugerować ich udział w filmie. Anonimowe źródła studzą jednak te spekulacje, wskazując, że to raczej zbieg okoliczności niż zapowiedź fabularna. Marvel bardzo pilnuje, by do premiery Avengers: Doomsday i Secret Wars nie wyciekały informacje o nowych bohaterach. Oczywiście zawsze istnieje szansa, że te postacie się pojawią, ale w tej chwili nie ma na to żadnych dowodów.
Po głośnym odejściu Jonathana Majorsa, który miał odgrywać kluczową rolę Kanga, studio musiało całkowicie przebudować plany dotyczące kolejnych filmów o Avengersach. Avengers: The Kang Dynasty zostało przekształcone w Avengers: Doomsday, a fabuła uległa znacznym zmianom.
Według doniesień serwisu The Cosmic Circus, wątek inkursji między rzeczywistościami nadal pozostanie jednym z centralnych elementów opowieści. Motyw zapoczątkowany w serialu Loki, o wieloświecie uwięzionym w nieskończonej pętli, ma zostać rozwinięty, jednak tym razem zamiast wariantów Kanga głównym zagrożeniem będą bohaterowie i złoczyńcy, którzy „ingerują w strukturę czasu i przestrzeni”.
