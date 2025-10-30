Wielka wpadka Marvela. To nie powinno było się wydarzyć

Niedawno Marvel oficjalnie ujawnił, że już w przyszłym miesiącu na Disney+ zadebiutuje Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, czyli najlepiej zarabiający film studia w tym roku. Jednak o wiele głośniej niż o zbliżającej się premierze filmu na streamingu mówi się w kontekście superbohaterskiego uniwersum o niedawnej wpadce, jaka przydarzyła się Marvelowi. Podczas oficjalnego wydarzenia Disney Upfront w Sao Paulo brazylijscy uczestnicy zobaczyli grafikę promującą Avengers: Secret Wars, która jak szybko się okazało, wcale nie pochodziła od studia. Zamiast oficjalnego plakatu zaprezentowano dzieło fana, przedstawiające Kapitana Amerykę, Milesa Moralesa i potężnego Beyondera.

Avengers: Secret Wars – użyto fanowskiego plakatu na oficjalnym wydarzeniu Disneya

Choć w przeszłości Disney wykorzystywał niekiedy grafiki koncepcyjne czy materiały zastępcze w celach prezentacyjnych, tym razem sytuacja była zupełnie inna. Źródła wskazują, że organizatorzy wydarzenia mogli nieświadomie sięgnąć po fanowską pracę, uznając ją za oficjalny materiał Marvela.