Ostatni w tym roku film Marvela zmierza do Disney+. Ujawniono datę premiery na streamingu

Marvel Studios oficjalnie potwierdziło datę premiery filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki na Disney+. Po niezłych wynikach w kinach, gdzie film zarobił ponad 521 milionów dolarów, superbohaterska rodzina wreszcie zawita na platformę streamingową. Film pojawi się na Disney+ już 5 listopada, nieco ponad trzy miesiąc od premiery kinowej. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki z datą premiery na Disney+ Produkcja jest 37. filmem w ramach MCU i stanowi nowe otwarcie dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych drużyn w historii komiksu. Za reżyserię odpowiada Matt Shakman, wcześniej znany z ciepło przyjętego serialu WandaVision. Twórca postawił na odmienne podejście niż wcześniejsze ekranizacje, unikając mrocznego tonu i przesadnego realizmu. Zamiast tego zaproponował retro-futurystyczny klimat inspirowany komiksami z lat 60., pełen kolorów, lekkości i optymizmu.

W filmie Fantastyczna Czwórka została przedstawiona już jako zgrany zespół, a nie grupa przypadkowych naukowców dopiero odkrywających swoje moce. Shakman skupił się na relacjach między bohaterami, pokazując ich jako rodzinę połączoną nie tylko przez nadludzkie zdolności, ale też emocjonalne więzi. Pedro Pascal wciela się w charyzmatycznego Reeda Richardsa, znanego jako Pan Fantastyczny, Vanessa Kirby nadaje elegancji i siły postaci Sue Storm, czyli Niewidzialnej Kobiecie, Joseph Quinn gra impulsywnego Johnny’ego Storma, a Ebon Moss-Bachrach z The Bear występuje jako Ben Grimm. W obsadzie pojawiają się także Julia Garner jako Srebrny Surfer, Ralph Ineson jako Galactus oraz Paul Walter Hauser w roli ekscentrycznego Mole Mana.

Film szybko stał się najlepiej zarabiającą się produkcją Marvela w 2025 roku, osiągając 117 milionów dolarów przychodu w Ameryce i 218 milionów globalnie już w pierwszy weekend. Wynik ten uczynił go drugim największym superbohaterskim hitem lata, zaraz po Supermanie od DC Studios. Wprowadzenie Fantastycznej Czwórki do obecnego MCU to także strategiczny krok Marvela przed kolejną fazą filmowego uniwersum, która otrzyma kulminację w widowiskach Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - recenzja filmu. Za mało cukru w cukrze Wczytywanie ramki mediów.

