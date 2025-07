Wielka premiera w Prime Video. Film Amazona z zaskakującym polskim akcentem

Jednym z ciekawszych momentów produkcji jest polski akcent. Bohaterowie trafiają do Warszawy, gdzie ukrywają się w surrealistycznej kryjówce pod przykrywką firmy wydobywczej. To pełen pułapek labirynt z miniwindą, tajnymi przejściami i arsenałem niczym z filmów o Bondzie. Choć zdjęcia powstały w Wielkiej Brytanii i Serbii, w tle widać panoramę stolicy Polski.

Dzisiaj na platformie Prime Video zadebiutował nowy film Amazona, czyli Sojusznicy. To pełna akcji komedia sensacyjna z gwiazdorską obsadą. W rolach głównych występują Idris Elba i John Cena, którzy wcielają się w premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta USA zmuszonych do współpracy po katastrofie Air Force One. Film został zrealizowany w czterech krajach, w których powstały liczne spektakularne sceny akcji. Jedna z nich rozgrywa się w Polsce.

Film oferuje mnóstwo widowiskowych momentów w scenach akcji. Jedną z nich jest bitwa na pomidory inspirowana hiszpańską Tomatiną, która została zrealizowana we Francji z użyciem 10 000 gumowych piłek. Sceny na pokładzie Air Force One powstały w specjalnie zbudowanych dekoracjach, które mogły się przechylać i obracać o 360 stopni. W jednej z kluczowych scen Idris Elba naprawdę wisiał na drzewie, bez pomocy CGI, które zostało zbudowane z miękkich materiałów.

Wcześniej bohaterowie muszą przedostać się z Białorusi do Warszawy. Po nieudanej próbie kradzieży samochodu wdają się w bójkę z białoruskimi rolnikami. Sceny te, podobnie jak kuriozalna podróż do Polski w towarzystwie stada owiec, nakręcono w Serbii.

Co ciekawe, pomysł na film zrodził się z obserwacji... konferencji prasowych. Scenarzysta Harrison Query zauważył wyraźny kontrast między stylem przemawiania brytyjskiego premiera a prezydenta USA. Zainspirowało go to do stworzenia fabuły o dwóch przywódcach, którzy pomimo sprzecznych osobowości, muszą ze sobą współpracować, aby przetrwać.

W komedii akcji Sojusznicy premier Wielkiej Brytanii Sam Clarke (Idris Elba) i prezydent USA Will Derringer (John Cena) toczą ze sobą publiczną walkę, a wzajemna rywalizacja zagraża „specjalnym relacjom” pomiędzy ich krajami. Jednak gdy stają się celem potężnego i bezwzględnego przeciwnika z zewnątrz, który okazuje się znacznie silniejszy niż ochrona obu przywódców, zmuszeni są polegać na jedynych godnych zaufania osobach, czyli na sobie nawzajem. Ostatecznie sprzymierzeni z genialną agentką MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), muszą uciekać i znaleźć sposób na wystarczająco długą współpracę, by udaremnić globalny spisek, który zagraża całemu wolnemu światu – brzmi oficjalny opis.

Reżyserem Sojuszników jest Ilya Naishuller, który wcześniej nakręcił Hardcore Henry i pierwszą część Nikt. W obsadzie znaleźli się: Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas, Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle oraz Paddy Considine.