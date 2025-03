Wielka porażka nowego filmu science fiction od Warner Bros? Prognozy nie są optymistyczne

Do sieci trafiła również pięciominutowa scena pochodząca bezpośrednio z filmu.

Już w przyszłym tygodniu w polskich kinach zadebiutuje Mickey 17, czyli jeden z najbardziej oczekiwanych filmów science fiction ostatnich lat. Najnowsza produkcja reżysera Parasite doczekała się niedawno pierwszych optymistycznych opinii, a niedługo później z okazji seansu filmu na tegorocznym Berlinale, również recenzji, które jednak nie wskazywały, że mamy do czynienia z wielkim hitem. Jednak sami widzowie nie są szczególnie zainteresowani tym tytułem i według najnowszych prognoz, Mickey 17 przyniesie spore straty finansowe Warner Bros.

Mickey 17 – początek filmu i słabe prognozy finansowe

Film debiutuje w amerykańskich kinach już jutro, czyli 7 marca. Jak podał serwis Variety obecnie prognozuje się, że otwarcie wyniesie od 18 do 20 milionów dolarów. Na pozostałych rynkach Mickey 17 może zgarnąć od 20 do 25 mln dolarów z 66 krajów, co daje globalny start na poziomie 40-45 milionów dolarów.