Spektakularna porażka science fiction powróci do kin. Stworzono nową, podobno lepszą wersję

Może tym razem się uda.

Francis Ford Coppola najwyraźniej nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sprawie swojego ostatniego, niezwykle drogiego projektu. Reżyser jeszcze w lipcu powiedział, że przygotowuje nową wersję Megalopolis, którą ponownie wprowadzi do kin. Megalopolis w nowej wersji powróci do kin Podczas niedawnych rozmów Coppola przyznał, że pierwotnie planował, aby jego dzieło było jeszcze bardziej ekstrawaganckie i eksperymentalne, a teraz zamierza przywrócić część tych pomysłów. Efekt tego zobaczymy na dużym ekranie.

[Początkowo] było to bardziej dziwne. To mój film, mogę zrobić z nim, co tylko chcę – powiedział reżyser, podkreślając pełną kontrolę nad projektem. Do sprawy odniósł się także Mike Figgis, autor dokumentu MegaDoc, który pokazuje kulisy powstawania Megalopolis i wkrótce zadebiutuje na festiwalu w Wenecji. Według Figgisa Coppola rzeczywiście stworzył nowy montaż filmu, który jeszcze w tym roku ma trafić do kin.

Megalopolis już teraz doczekało się niewielkiej, ale niezwykle oddanej grupy fanów. Nie oznacza to, że widzowie bezwarunkowo pokochali najnowsze dzieło Coppoli. Reakcje są mieszane, ale trudno mówić o jednoznacznej niechęci. To właśnie z takich kontrastów rodzą się filmy kultowe, które definiują kino na nowo. Pomimo mieszanych opinii produkcja spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem w kinach. Megalopolis zarobiła na całym świecie zaledwie 14,3 miliona dolarów. Wszystko to przy budżecie wynoszącym około 130 mln dolarów, którą to kwotę w zdecydowanej większości pokrył Coppola z własnej kieszeni. Niestety data ponownego wypuszczenia filmu do kin nie jest znana. Nie wiadomo również, czy Megalopolis w nowej wersji pojawi się na polskich ekranach.

