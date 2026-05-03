Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielka gwiazda Hollywood uderza w Marvela. „To jest po prostu nudne”

Jakub Piwoński
2026/05/03 08:00
0
0

Meryl Streep krytykuje współczesne kino blockbusterowe.

Meryl Streep nie gryzie się w język. Jedna z największych gwiazd Hollywood otwarcie skrytykowała współczesne kino rozrywkowe, a szczególnie wpływ filmów Marvel Studios na całą branżę.

Meryl Streep
Meryl Streep

Meryl Streep krytykuje filmy spod znaku Marvela

Aktorka w jednym z wywiadów zwróciła uwagę na zjawisko, które określiła mianem „Marvelizacji” kina. Jej zdaniem współczesne produkcje coraz częściej opierają się na prostych schematach — wyraźnym podziale na dobrych i złych bohaterów oraz przewidywalnej strukturze fabularnej.

Mamy złoczyńców i mamy bohaterów — i to jest po prostu nudne. W życiu najciekawsze jest to, że bohaterowie mają wady, a złoczyńcy bywają ludzcy i złożeni.

Według aktorki to właśnie brak tej złożoności sprawia, że część współczesnych filmów traci na wartości. Zamiast niejednoznacznych postaci i moralnych dylematów, widzowie dostają historie uproszczone do maksimum — łatwe w odbiorze, ale pozbawione głębi.

GramTV przedstawia:

Streep podkreśliła, że znacznie bardziej interesują ją opowieści „brudniejsze”, mniej oczywiste, w których granice między dobrem a złem są rozmyte. To właśnie takie historie — jej zdaniem — najlepiej oddają prawdziwą naturę ludzkich doświadczeń. Czy Diabeł ubiera się u Prady 2, w którym wystąpiła, spełnia ten warunek? Trudno powiedzieć.

Zjawisko, o którym mówi aktorka, jest powszechne. Nie jest tajemnicą, że styl Marvela od lat wpływa na całe Hollywood. Jasno zarysowani bohaterowie, humorystyczne dialogi i bezpieczne, familijne podejście do narracji stały się wzorem dla wielu dużych produkcji — także spoza świata superbohaterów.

Choć dla studiów to sprawdzony model biznesowy, coraz częściej pojawiają się głosy, że taka strategia ogranicza kreatywność i prowadzi do powtarzalności. Słowa Meryl Streep tylko podsycają tę dyskusję — pokazując, że nawet największe nazwiska branży zaczynają mieć dość „bezpiecznego” kina.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/1/meryl-streep-calls-out-marvel-ization-of-movies-its-so-boring

Tagi:

Popkultura
kino
Disney
Marvel
popkultura
scenariusz
superbohaterowie
Meryl Streep
krytyka
aktorka
Diabeł ubiera się u Prady 2
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112