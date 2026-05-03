Wielka gwiazda Hollywood uderza w Marvela. „To jest po prostu nudne”

Aktorka w jednym z wywiadów zwróciła uwagę na zjawisko, które określiła mianem „Marvelizacji” kina. Jej zdaniem współczesne produkcje coraz częściej opierają się na prostych schematach — wyraźnym podziale na dobrych i złych bohaterów oraz przewidywalnej strukturze fabularnej.

Meryl Streep nie gryzie się w język. Jedna z największych gwiazd Hollywood otwarcie skrytykowała współczesne kino rozrywkowe, a szczególnie wpływ filmów Marvel Studios na całą branżę.

Według aktorki to właśnie brak tej złożoności sprawia, że część współczesnych filmów traci na wartości. Zamiast niejednoznacznych postaci i moralnych dylematów, widzowie dostają historie uproszczone do maksimum — łatwe w odbiorze, ale pozbawione głębi.

Mamy złoczyńców i mamy bohaterów — i to jest po prostu nudne. W życiu najciekawsze jest to, że bohaterowie mają wady, a złoczyńcy bywają ludzcy i złożeni.

Streep podkreśliła, że znacznie bardziej interesują ją opowieści „brudniejsze”, mniej oczywiste, w których granice między dobrem a złem są rozmyte. To właśnie takie historie — jej zdaniem — najlepiej oddają prawdziwą naturę ludzkich doświadczeń. Czy Diabeł ubiera się u Prady 2, w którym wystąpiła, spełnia ten warunek? Trudno powiedzieć.

Zjawisko, o którym mówi aktorka, jest powszechne. Nie jest tajemnicą, że styl Marvela od lat wpływa na całe Hollywood. Jasno zarysowani bohaterowie, humorystyczne dialogi i bezpieczne, familijne podejście do narracji stały się wzorem dla wielu dużych produkcji — także spoza świata superbohaterów.

Choć dla studiów to sprawdzony model biznesowy, coraz częściej pojawiają się głosy, że taka strategia ogranicza kreatywność i prowadzi do powtarzalności. Słowa Meryl Streep tylko podsycają tę dyskusję — pokazując, że nawet największe nazwiska branży zaczynają mieć dość „bezpiecznego” kina.