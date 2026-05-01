Najlepsze Gwiezdne wojny ery Disneya wracają w nietypowej formie. Poznamy tajemniczą przeszłość bohaterki

To nie jest news o kolejnym sezonie Andora. Choć ponownie wracamy do historii z filmu Łotr 1.

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie to jeden z najważniejszych filmów w uniwersum Star Wars ostatnich lat. Produkcja pokazała bardziej przyziemną, brutalną stronę galaktyki, skupiając się na zwykłych ludziach uwikłanych w wielką wojnę, a nie na Jedi czy Sithach. To właśnie ten „szary” świat, pełen poświęceń i moralnych kompromisów, sprawił, że film zyskał ogromne uznanie fanów i do dziś uchodzi za jedną z najlepszych odsłon serii. Łotr 1 dostanie komiks. Poznamy przeszłość Jyn Erso Teraz historia wraca — ale nie w formie kolejnego sezonu Andor. Jak donosi ComicBook.com, tym razem mowa o nowym komiksie, który rozwinie losy jednej z kluczowych postaci filmu. Star Wars: Rogue One — Jyn Erso #1 to część większego projektu przygotowanego z okazji 10-lecia Łotra 1.

Za scenariusz odpowiada Ethan Sacks, który postanowił przyjrzeć się bliżej przeszłości Jyn Erso. Komiks skupi się na jej pobycie w imperialnym obozie pracy na Wobani, gdzie bohaterka — działająca pod fałszywą tożsamością — spróbuje przeprowadzić ryzykowną ucieczkę. Twórca nie ukrywa, jak ważna jest dla niego ta historia: Łotr 1 to mój ulubiony film Star Wars od czasu Imperium kontratakuje — stoi na absolutnym szczycie mojego popkulturowego rankingu. Sacks podkreśla też, co wyróżnia tę opowieść na tle innych historii z uniwersum:

GramTV przedstawia:

Zawsze bardziej interesowali mnie bohaterowie z pogranicza — szpiedzy i ludzie działający w cieniu, bez Mocy. Jyn Erso idealnie to uosabia Komiks ma pokazać bohaterkę w jednym z najtrudniejszych momentów jej życia — zmuszoną do walki nie tylko o przetrwanie, ale też o zachowanie własnej tożsamości. To historia bardziej kameralna, skupiona na postaci i jej emocjach, ale jednocześnie wpisująca się w większy kontekst wydarzeń znanych z filmu. Premiera zeszytu została zaplanowana na 3 czerwca. To kolejny dowód na to, że Łotr 1 — mimo upływu lat — wciąż pozostaje jedną z najważniejszych historii w całym uniwersum Star Wars i nadal inspiruje twórców do rozwijania jego świata.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










