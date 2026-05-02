Czym naprawdę jest kanon Gwiezdnych wojen? Aktor z nowej produkcji wyjaśnia, że to nie prosta kronika wydarzeń

Bardziej ma to odpowiadać opowieściom przy ognisku, co może tłumaczyć brak zgodności z kanonem w niektórych produkcjach.

Kwestia kanonu w uniwersum Gwiezdnych wojen od lat rozpala dyskusje fanów. Przy tak ogromnej liczbie historii opowiadanych w filmach, serialach, książkach, komiksach i grach trudno uniknąć sprzeczności. Nowe światło na tę sprawę rzucił Sam Witwer, znany z roli głosowej Dartha Maula w serialu animowanym Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia Gwiezdne wojny – jakie twórcy mają podejście do kanonu? Aktor, który miał okazję pracować zarówno przy projektach powstających jeszcze pod okiem George’a Lucasa, jak i w erze Disneya, przedstawił swoją interpretację kanonu, która znacząco odbiega od popularnego postrzegania spójności uniwersum:

Zrozumiałem, że Gwiezdne wojny to opowieści przy ognisku. Czy Ahsoka Tano miała niebieskie miecze świetlne podczas oblężenia Mandalore, czy może zielone? To zależy, przy którym ognisku usłyszałeś tę historię. Czy Starkiller ściągnął niszczyciel gwiezdny z nieba, czy tylko zmanipulował pilota? To również zależy od tego, kto opowiadał tę historię i komu. Witwer przyznał, że takie podejście zaczął rozumieć już podczas pracy nad grą Star Wars: The Force Unleashed, gdzie użyczył głosu Starkillerowi. To właśnie wtedy George Lucas miał jasno zaznaczyć, że każda produkcja może przedstawiać własną wersję wydarzeń, dostosowaną do medium. George dał nam do zrozumienia, że The Force Unleashed to konkretna wersja Gwiezdnych wojen stworzona na potrzeby gier wideo. To tłumaczy, dlaczego w tej produkcji Moc jest znacznie bardziej spektakularna niż w innych odsłonach serii. Podobne podejście, zdaniem aktora, stosuje dziś Dave Filoni, który nie przejmuje się rozbieżnościami między historiami w różnych mediach. To dobrze, że te historie się różnią. Dzięki temu każda z nich ma powód, by istnieć. Niech książki wykorzystują siłę literatury, a gry wideo swoje unikalne możliwości.

W przeszłości kanon Gwiezdnych wojen był uporządkowany w formie hierarchii, gdzie najwyżej stały projekty bezpośrednio związane z Lucasem. Po przejęciu Lucasfilm przez Disneya w 2012 roku dokonano jednak resetu, a dotychczasowe historie oznaczono jako Legends. Nowe podejście zakładało jedną, spójną linię fabularną obejmującą wszystkie media. Dave Filoni podkreślał to w jednym z oficjalnych wstępów do publikacji z uniwersum. Stara koncepcja tego, co jest kanonem, a co nim nie jest, odeszła. Od teraz nasze historie i postacie będą istnieć w jednym uniwersum. Kluczowi twórcy filmów, seriali, komiksów, gier i książek są po raz pierwszy w historii Gwiezdnych wojen kreatywnie połączeni. W praktyce jednak pełna spójność okazała się niemożliwa do utrzymania. Ogromna liczba nowych historii oraz różnice wynikające z charakteru poszczególnych mediów sprawiają, że sprzeczności są nieuniknione. Według Witwera problem leży w podejściu fanów, którzy traktują kanon jak ścisły zapis historyczny. Tymczasem każda opowieść jest jedynie interpretacją wydarzeń, przedstawioną z określonej perspektywy. W efekcie to odbiorca decyduje, której wersji chce zaufać, albo po prostu cieszy się historią bez potrzeby rozstrzygania każdego szczegółu. Gwiezdne wojny, jak sugeruje aktor, nigdy nie miały być kroniką wydarzeń, lecz zbiorem legend przekazywanych dalej, niczym historie snute przy ognisku.

