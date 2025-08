Reboot popularnego fantasy nabiera rozpędu. Dla Henry'ego Cavilla to priorytetowy projekt

Henry Cavill potwierdził, że długo oczekiwany reboot kultowego filmu Nieśmiertelny wreszcie nabiera rozpędu. Aktor zdradził, że zdjęcia rozpoczną się jeszcze w tym roku, a projekt stał się jego priorytetem.

Nieśmiertelny! To pochłania całą moją uwagę. To projekt, który niesamowicie mnie ekscytuje. To będzie ogromna frajda zagrać tę postać, a praca z Chadem Stahelskim sprawia mi wielką radość. To bardzo utalentowany człowiek – przyznał Cavill.