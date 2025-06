Wielka gwiazda dołącza do Marvela. Reżyser Czarnej Pantery 3 potwierdza udział legendy w filmie

Spekulowano o tym już od jakiegoś czasu. Teraz staje się to faktem. Denzel Washington oficjalnie dołącza do Marvel Cinematic Universe. Informację potwierdził sam Ryan Coogler, reżyser serii Czarna Pantera, który zapowiedział, że dwukrotny zdobywca Oscara pojawi się w nadchodzącej trzeciej odsłonie cyklu.

Kogo Denzel Washington zagra w Czarnej Panterze 3?

Podczas występu w programie 7PM in Brooklyn prowadzonym przez Carmelo Anthony’ego, Coogler wziął udział w segmencie „F-k With It or F-k Outta Here”. Na pytanie o Washingtona odpowiedział bez wahania: To duży f-k — powiedział z uśmiechem. — Jesteś szalony?