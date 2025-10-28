Zaloguj się lub Zarejestruj

Większość współczesnych strzelanek nie wymaga już tej umiejętności, którą opanowali gracze w latach 90. i 2000

Jakub Piwoński
2025/10/28 12:30
Ruch od zawsze był domeną strzelanek.

Co takiego zatraciły już współczesne strzelanki względem tego, co wymagały strzelanki dawne? Natrafiliśmy na bardzo ciekawe spostrzeżenie dziennikarza serwisu ComicBook.com, który zwraca uwagę na coś, o czym wielu graczy zdążyło już zapomnieć — że współczesne strzelanki nie wymagają już pewnego specyficznego rodzaju umiejętności, które decydowały o sukcesie w czasach Quake’a, Unreal Tournament czy klasycznych odsłon Halo i Counter-Strike’a. I bardzo trudno się z tym nie zgodzić.

Halo Infinite
Halo Infinite

Strafowanie odeszło już do lamusa?

Chodzi o poruszanie się na boki — ruch, który przez lata był kluczem do przetrwania w pojedynkach 1 na 1. Tak zwane “strafowanie” wymagało refleksu, precyzji i wyczucia rytmu, a jego opanowanie pozwalało przeważyć szalę zwycięstwa. Nie chodziło o efektowne ślizgi czy skoki, lecz o czystą rywalizację i doskonałe panowanie nad ruchem postaci.

Z czasem jednak filozofia projektowania gier FPS zaczęła się zmieniać. Twórcy zaczęli stawiać na przystępność i kinowe tempo, przez co klasyczne strafowanie odeszło w cień. Dzisiejsze gry, takie jak Battlefield 6 czy Halo Infinite, stawiają na mobilność i widowiskowe manewry — ślizgi, sprinty, a nawet ruchy przeczące grawitacji. Ruch na boki, choć wciąż obecny, przestał być umiejętnością, którą trzeba było trenować, by osiągnąć mistrzostwo. Autor tych słów pamięta też doskonale, że prócz ruszania na boki, niezbędne były czasem… podskoki, by nie zostać trafionym.

Wraz z popularyzacją kontrolerów i systemów wspomagania celowania, strafowanie straciło znaczenie. Była to technika stworzona w erze myszki i klawiatury, gdy liczyły się subtelne ruchy i umiejętność czytania przeciwnika. Dziś gracze częściej wykorzystują płynne, efektowne systemy ruchu niż precyzyjne uniki. Nie sposób nie zgodzić się z tą obserwacją — współczesne strzelanki rzeczywiście ewoluowały w kierunku widowiskowości i tempa, tracąc po drodze część dawnego, czysto mechanicznego ducha rywalizacji. Czy to dobrze, czy źle – zostawiamy ocenę naszym czytelnikom.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/most-shooter-games-no-longer-require-a-skill-that-1990s-and-2000s-gamers-mastered/

Tagi:

News
strzelanka
shooter
FPP
Halo Infinite
Battlefield 6
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 12:35

Najlepszy przykład - bunny hopping w grach wręcz umarł, a nowy Painkiller tego przykładem najlepszym, bo gra jest mega wolna... a hopping zamieniono na dodge'a, co wygląda bardzo nienaturalnie w tym tytule :D




