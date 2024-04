Geralt i Ciri z nowymi kostiumami w 4. sezonie. Będą inspirowane Wiedźminem 3

Także Ciri będzie mogła pochwalić się nowym wyglądem. W czwartym sezonie będzie miała krótsze włosy i będzie nosić nowy kostium podczas swojej przygody ze Szczurami. Nie będzie to tak kolorowy kostium jak ten opisywany w książkach. Zamiast tego będzie nosić proste brązowe spodnie i buty, a także beżową koszulę. Jej wygląd ma być podobny do podstawowego stroju Ciri z Wiedźmina 3, ale również pozbawioną aż tylu dodatkowych elementów.

Na premierę czwartego sezonu Wiedźmina będziemy musieli poczekać do 2025 roku. Jeszcze w tym roku na Netflixie ma zadebiutować nowy film animowany The Witcher: Sirens of the Deep, który jest inspirowany jednym z opowiadań Andrzeja Sapkowskiego.