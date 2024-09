Wiedźmin: Syreny z głębin z oficjalną datą premiery. Netflix zaprezentował nowy fragment filmu

Historia opowiada o kolejnej przygodzie Geralta z Rivii, w której wraz z Jaskrem zostaje zatrudniony do zbadania serii tajemniczych ataków na mieszkańców nadmorskiej wioski. Wiedźmin zostaje wciągnięty w odwieczny konflikt między ludźmi a syrenami. Aby go rozwiązać potrzebuje pomocy starych przyjaciół i zupełnie nowych postaci, zanim dojdzie do wielkiej wojny.

Za animowany film odpowiada Studio Mir, twórcy Harley Quinn i Wyspy Czaszki. Scenariusz do The Witcher: Sirens of the Deep napisał Mike Ostrowski i Rae Benjamin, którzy pracowali również nad aktorskim serialem Wiedźmin. Reżyserem produkcji jest Kang Hei Chul, który zaangażowany był w poprzedni animowany film – Wiedźmin: Zmora Wilka. Producentami są Mike Ostrowski, Tomek Bagiński i Jarosław Sawko z Platige Image oraz Jason F Brown i Sean Daniel z Hivemind.

Do swoich ról powrócą również Anya Chalotra i Joey Batey, którzy przemówią głosem Yennefer i Jaskra. Z kolei głosem Christiny Wren podłoży głos pod Essi Daven, trubadurkę i przyjaciółkę barda.