Malownicza gra narracyjna zadebiutuje tej jesieni. Znamy datę premiery The Berlin Apartment

Patrycja Pietrowska
2025/08/21 20:00
0

Wkrótce poznamy historie ukryte w czterech ścianach.

Fani przytulnych gier mogą zwrócić uwagę na The Berlin Apartment. Produkcja właśnie doczekała się daty premiery. Tytuł może trafić do serc miłośników malowniczej, kolorowej stylistyki.

The Berlin Apartment z datą premiery. Przytulna przygodówka zadebiutuje tej jesieni

The Berlin Apartment to pierwszoosobowa gra przygodowa, której fabuła rozwija się poprzez serię epizodów obejmujących minione stulecie. Każdy z tych epizodów opowie odrębną historię, prezentując własnych protagonistów, osadzając akcję w innym gatunku i tworząc zupełnie nową atmosferę. Elementem spajającym wszystkie te opowieści jest historyczne mieszkanie w Berlinie, które stanowi centralne miejsce akcji, będące niemym świadkiem wydarzeń.

Złota rączka otrzymuje zadanie odnowienia starego mieszkania w Berlinie. W trakcie szeroko zakrojonych prac renowacyjnych coraz głębiej zagłębia się w historię lokalu. Relikty z minionych czasów okazują się niemymi świadkami – a także dawnymi towarzyszami – poprzednich mieszkańców. Z każdym nowym znaleziskiem opowiada swojej córce historię kryjącą się za tym śladem przeszłej przygody – z własnymi bohaterami, we własnym gatunku, o zupełnie odmiennej atmosferze, lecz zawsze rozgrywającą się w tych samych czterech ścianach. – czytamy na Steamie.

Gracze mogą spodziewać się między innymi poszukiwania skarbów czy odkrywania reliktów. Tytuł charakteryzuje kolorowa stylistyka, a także zmieniający się w tle Berlin. Każdy ze wspomnianych wcześniej epizodów ma oferować unikalne rozwiązania rozgrywki.

The Berlin Apartment pojawi się na rynku 17 listopada 2025 roku. Tytuł ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na PC za pośrednictwem platformy Steam.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/08/the-berlin-apartment-launches-november-17

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

