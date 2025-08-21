Malownicza gra narracyjna zadebiutuje tej jesieni. Znamy datę premiery The Berlin Apartment

Fani przytulnych gier mogą zwrócić uwagę na The Berlin Apartment. Produkcja właśnie doczekała się daty premiery. Tytuł może trafić do serc miłośników malowniczej, kolorowej stylistyki.

Złota rączka otrzymuje zadanie odnowienia starego mieszkania w Berlinie. W trakcie szeroko zakrojonych prac renowacyjnych coraz głębiej zagłębia się w historię lokalu. Relikty z minionych czasów okazują się niemymi świadkami – a także dawnymi towarzyszami – poprzednich mieszkańców. Z każdym nowym znaleziskiem opowiada swojej córce historię kryjącą się za tym śladem przeszłej przygody – z własnymi bohaterami, we własnym gatunku, o zupełnie odmiennej atmosferze, lecz zawsze rozgrywającą się w tych samych czterech ścianach. – czytamy na Steamie.

The Berlin Apartment to pierwszoosobowa gra przygodowa, której fabuła rozwija się poprzez serię epizodów obejmujących minione stulecie. Każdy z tych epizodów opowie odrębną historię, prezentując własnych protagonistów, osadzając akcję w innym gatunku i tworząc zupełnie nową atmosferę. Elementem spajającym wszystkie te opowieści jest historyczne mieszkanie w Berlinie, które stanowi centralne miejsce akcji, będące niemym świadkiem wydarzeń.

Gracze mogą spodziewać się między innymi poszukiwania skarbów czy odkrywania reliktów. Tytuł charakteryzuje kolorowa stylistyka, a także zmieniający się w tle Berlin. Każdy ze wspomnianych wcześniej epizodów ma oferować unikalne rozwiązania rozgrywki.

The Berlin Apartment pojawi się na rynku 17 listopada 2025 roku. Tytuł ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na PC za pośrednictwem platformy Steam.