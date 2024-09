Spin-off Wiedźmina nie w tym roku. Poznaliśmy nową datę premiery

Nie będzie nowej produkcji z Wiedźmina w tym roku. Netflix potrzebuje jeszcze trochę dodatkowego czasu, aby dopracować nadchodzący film animowany The Witcher: Sirens of the Deep. Produkcja pod koniec ubiegłego roku otrzymała oficjalny zwiastun, a już dzisiaj z okazji Geeked Week 2024 platforma powinna podzielić się kolejną zapowiedzią nowych przygód Geralta. Wraz z nią zostanie ogłoszona data premiery, która została już ujawniona przez serwis Redanian Intelligence. Niestety zaplanowana na ten rok animacja opóźni się i będziemy musieli poczekać trochę dłużej na jej debiut.

The Witcher: Sirens of the Deep – data premiery na Netflixie

Nowa data premiery The Witcher: Sirens of the Deep została wyznaczona na 11 lutego 2025 roku. Nie wiadomo, czy przełożenie debiutu filmu animowanego spowodowane jest zadbaniem o jakość produkcji, czy też jest to element większej strategii skupionej wokół marki Wiedźmin. W tym drugim przypadku mogłoby to oznaczać, że czwarty sezon Wiedźmina nie wróci zbyt szybko i premiery możemy spodziewać się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.